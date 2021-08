A Suhai Seguradora está expandindo sua oferta de serviços. A partir de hoje, será incluído no portfólio o produto que tem cobertura de Terceiros, que inicialmente atenderá as apólices de motocicletas e carros de São Paulo e até o início do próximo ano já contemplará esses modais do Brasil todo.

“A demanda por esse modelo de cobertura é cada vez maior e o nosso propósito é fazer com que todas as pessoas tenham acesso aos seguros, o que quebra os paradigmas antigos sempre aplicados pelo setor”, afirma Fernando Soares, CEO da companhia.

Com o lançamento, a empresa passa a trabalhar com 4 tipos de coberturas: (1) Roubo e Furto, (2) Roubo e Furto + Perda Total por colisão e danos, (3) Roubo e Furto + Cobertura de Terceiros (=RCF) e (4) Roubo e Furto + Perda Total por colisão e danos + Cobertura de Terceiros (=RCF).

Os clientes da seguradora poderão escolher os limites máximos da cobertura de RCF, sendo de 20 a 150 mil para danos materiais e corporais e de 10 a 20 mil para danos morais. É importante ressaltar que esses limites poderão ser alterados sofrendo pequenos aumentos à medida que a carteira de RCF for crescendo.

Vale explicar que “terceiros” são quaisquer pessoas prejudicadas no acidente exceto o segurado, cônjuge, ascendentes, descendentes, irmãos, qualquer pessoa que dependa financeiramente do segurado ou resida com ele e bens de propriedade do segurado que estejam em poder de terceiros.

Em conformidade com os pilares da Suhai Seguradora de cuidar e acolher, haverá uma carteira de oficinas que poderão ser indicadas para atendimento do veículo do terceiro para orçamento e reparos. Ao mesmo tempo, os clientes continuarão contando com atendimentos humanizados e com uma equipe preparada para cuidar do segurado sempre que isso for necessário. A companhia aceita veículos de todas as marcas, anos e modelos, todos são sempre bem-vindos.

“Nós acreditamos que o atendimento é parte essencial da entrega dos nossos serviços. Além da empresa levar para o mercado um novo produto, é essencial reforçarmos o nosso compromisso de proporcionar aos segurados um atendimento de excelência e humanizado, aproximando cada vez mais os nossos clientes”, afirma Robson Tricarico, diretor comercial da seguradora.

Clientes atuais da Suhai podem expandir suas apólices para incluir terceiros, e novos interessados em adquirir o seguro, também podem procurar os corretores da empresa. Caso não tenha corretor, pode solicitar um nos canais de atendimento da companhia por Whatsapp, central de atendimento ou mesmo no site da seguradora.

N.F.

Revista Apólice