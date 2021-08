Amanhã, 28 de agosto, o SindsegSC completa 97 anos de fundação, preservando e conquistando uma sociedade mais segura. Fundado sob a denominação de Comitê Mixto Paranaense e Santa Catharinense de Seguros, a entidade passou a ser denominada Sindicato das Empresas de Seguros Privados, de Resseguros e de Capitalização do Estado de Santa Catarina em 5 de junho de 1990.

A associação tem como foco a divulgação e valorização das instituições de seguros privados, resseguros e capitalização; representar os interesses das seguradoras associadas e o das demais empresas do setor, junto a todas as esferas da sociedade.

Além disso, o SindsegSC se mostra presente como órgão técnico e consultivo nas áreas de Seguros Privados, Resseguros e de Capitalização auxiliando o Estado; desenvolvendo estudos técnicos; incentivando a capacitação e qualificação profissional no setor, e buscando sempre promover ações institucionais, educacionais, sociais, comunicação e de relações com o mercado, na intenção de unir cada vez mais o mercado de seguros.

Luciano Vicente da Silveira, presidente do Sindicato da Gestão 2020/2022, ressalta que para manter a força e representatividade de uma entidade, duas coisas são imprescindíveis: fortes companhias associadas e uma diretoria atuante. “Agradeço a todos os envolvidos em nome da entidade, que participam, trabalham e se empenham diariamente no desenvolvimento do setor. É com essa dedicação que o Sindicato das Seguradoras de Santa Catarina tem o prazer de continuar trilhando o nosso caminho, protegendo os catarinenses, levando a cultura do seguro e crescendo junto com a sociedade por um bem maior”.

Em comemoração aos 97 anos, o portal da entidade apresenta desde o início do mês de agosto ações que transmitem conhecimento e cultura, sobre o mercado de seguros. Acompanhe também os posts informativos através das redes sociais (Facebook e LinkedIn).

N.F.

Revista Apólice