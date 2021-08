O Sindseg SC (Sindicato das Empresas de Seguros Privados, de Resseguros e de Capitalização no Estado de Santa Catarina) foi fundado em 28 de agosto de 1924 com o nome Comitê Mixto Paranaense e Santa Catarinense de Seguros, em Curitiba/PR. Em 1928, ocorreu a formação do Comitê Local Catarinense de Seguros, com sede na capital Florianópolis/SC, e na década de 50 foi aprovada a transferência da sede para Blumenau/SC.

No dia 05 de junho de 1990 foi realizada a Assembleia Geral Extraordinária sobre a fundação e legalização do denominado Sindicato das Empresas de Seguros Privados e de Capitalização no Estado de Santa Catarina, na época SINDESESC.

Ao longo desses 97 anos, o Sindseg SC tem muitos motivos para relembrar e celebrar essas nove décadas. Foram grandes transformações em âmbitos econômicos, industriais e sociais que trouxeram desafios superados pela entidade ao longo desta jornada. “O selo comemorativo representa uma história vivida por grandes homens, pois cada presidente ajudou muito a lapidar o Sindicato ao trazer suas ideias e capacidades”, afirma o presidente da Gestão 2020/2022, Luciano Vicente da Silveira.

N.F.

Revista Apólice