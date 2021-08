Cada vez mais comprometida em pavimentar um futuro sustentável, a Seguros Unimed vive um novo momento. O objetivo é focar atenção nas bases estratégicas que permitirão a construção de um trabalho ainda mais integrado e sinérgico com as demais Unimeds, agregando novas tecnologias digitais e mais eficiência à operação.

A área de Comunicação da companhia também passa por renovação, recebendo o reforço de dois talentos do mercado para contribuir com o fortalecimento da reputação da marca com base na cultura do cuidado, da cooperação, inovação e diversidade e inclusão.

Para liderar a Assessoria de Comunicação do grupo, a empresa conta com a executiva recém-chegada Kátia Okumura, assessora de Comunicação na companhia. Com ampla vivência na área de saúde, veio de outra empresa do Sistema Unimed, a Central Nacional Unimed, onde era superintendente de Comunicação, Eventos e Sustentabilidade. Antes, Kátia trabalhou com pesquisas de mercado, especificamente para as revistas da editora Abril. Também teve passagem na Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. A executiva é publicitária, com pós-graduação em Marketing e em Comunicação Jornalística. Ela também é mestre em Comunicação e Semiótica pela PUC-SP e doutoranda em Humanidades pela USP.

Daiana de Camargo Petrini também passou a integrar o time, assumindo a coordenação de Comunicação Corporativa da Seguradora. Formada em Letras e Jornalismo, possui pós-graduação em Comunicação Corporativa e Relações Públicas pela Fundação Cásper Líbero, com educação continuada em Branding, Construção e Gestão de Marcas, Redes Sociais e Inovação Digital pela Fundação Getúlio Vargas e ESPM. Com sólida experiência em Comunicação Corporativa e na liderança de equipes, Daiana atuou em empresas nacionais e internacionais de grande porte, como Telefônica Vivo, Grupo Pão de Açúcar e Allianz Seguros.

