Reter bons profissionais tem sido um desafio para as companhias. Apesar de o mercado disponibilizar cada vez mais pessoas com formação, técnica ou superior, existe também a necessidade de o indivíduo ter características que se encaixem com as buscadas por uma empresa. Dessa forma, contar com um bom pacote de benefícios pode ser um diferencial na retenção de talentos ou no momento da contratação de um colaborador, sendo que o seguro de vida pode ser uma estratégia para ajudar nesse sentido, uma vez que oferece coberturas que podem ser usufruídas ainda em vida.

O HDI Vida PME, fruto da parceria entre a HDI Seguros e a Icatu, voltado para pequenas e médias empresas, é um exemplo de como esse tipo de produto pode ser essencial em diversas situações. Entre as vantagens, disponibiliza cobertura por invalidez permanente total ou parcial por acidente, com pagamento de indenização ao segurado ainda em vida, em caso de acidentes que o impossibilitem de trabalhar. O produto também possibilita a inclusão automática do cônjuge e dos filhos do segurado.

“O seguro de vida protege a renda do segurado em casos inesperados até que ele consiga se reequilibrar financeiramente e o auxilia a ter uma vida mais digna. Em momentos delicados, além do apoio emocional, é reconfortante saber que teremos condições financeiras para seguir em frente. Isso também é um ponto positivo para o empreendedor que contrata o serviço para o seu pacote de benefícios, uma vez que mostra preocupação com o colaborador e também pode ajudar a reter talentos”, diz Mauricio Galian, Vice-presidente Técnico da HDI Seguros.

Além dessas vantagens, o produto oferece assistências que podem ser usadas em vida, como o Kit Natalidade, que oferece, em caso de nascimento de filho(a), uma cesta com produtos higiênicos e alimentícios para a mãe e para o bebê; e também a Cesta Básica, com as opções de gêneros alimentícios ou crédito em cartão nos valores de R$ 120, R$ 160 ou R$ 180. Se a cobertura for contratada, o beneficiário receberá, mensalmente, durante 12 meses, uma cesta com gêneros alimentícios ou recarga no cartão, em caso de morte do segurado.

