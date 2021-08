O cenário extremamente desafiador da pandemia da Covid-19 provocou grandes transformações na dinâmica do mercado de trabalho. Em busca de se adaptarem a essa nova realidade, muitos profissionais passaram a atuar como autônomos e freelancers à procura de uma nova fonte de renda, o que dificulta o acesso ao seguro-desemprego tradicional.

De acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), a taxa de informalidade no mercado de trabalho atingiu 40,0% da população ocupada no trimestre encerrado em maio, ou 34,7 milhões de trabalhadores informais. No trimestre anterior, a taxa havia sido 39,6% e, no mesmo trimestre de 2020, 37,6%. O número de trabalhadores por conta própria (24,4 milhões) subiu 3,0% frente ao trimestre móvel anterior (mais 720 mil pessoas) e 8,7% (mais 2,0 milhões de pessoas) na comparação anual.

Nesse contexto, Bernardo Castello, diretor da Bradesco Vida e Previdência, explica como utilizar o seguro de vida como forma de seguro-desemprego privado.

A importância do planejamento financeiro

O primeiro passo para a organização financeira do profissional autônomo é calcular a média de gastos e rendimentos no mês. Mesmo que os valores não sejam muito precisos, é importante ter uma previsão de recursos que possam compensar a ausência temporária de um salário fixo. Nessa planilha, é importante categorizar a necessidade pessoal e familiar para lidar assertivamente com os imprevistos. “Imagine que você fique impossibilitado de exercer seu trabalho por conta de um acidente. Nesse caso, ter uma reserva de emergência ajuda muito, mas se você for o provedor da família, arcando com despesas como a educação e a saúde dos filhos, por exemplo, o impacto financeiro pode ser significativo. Nessa situação, o Seguro de Vida entra como um aliado, provendo o suporte necessário até que você esteja apto a retomar suas atividades”, explica Bernardo Castello.

Prevenção que garante estabilidade

O seguro de vida é um investimento que assegura tranquilidade financeira para profissionais liberais e autônomos, como motoristas de aplicativo, empreendedores digitais, personal trainers, terapeutas, dentre outros. Há coberturas para Doenças Graves, Despesas Médico-Hospitalares e Diárias por Internação. Existem também coberturas diferenciadas como o serviço Palavra de Médico, do seguro Vida Viva da Bradesco Vida e Previdência, que possibilita o atendimento em diversas especialidades por especialistas brasileiros e internacionais, podendo ser contratado individualmente ou na modalidade de plano para toda a família.

Cobertura para Doenças Graves

O executivo chama atenção especial para a proteção oferecida pela cobertura de tratamento para Doenças Graves do seguro de vida, que apresentou crescimento de 19% entre 2020 e 2021, de acordo com dados da Susep (Superintendência de Seguros Privados). “Segundo o INCA (Instituto Nacional de Câncer), a projeção para cada ano do triênio 2020-2022 é de que ocorrerão 625 mil novos casos de câncer. Com os recentes avanços da medicina em casos de diagnóstico precoce, o valor contratado pelo seguro pode proporcionar uma resposta mais rápida ao tratamento, ao prover despesas que, muitas vezes, não são cobertas pelos planos de saúde e aprovado pela ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar), ou até mesmo auxiliar em um atendimento que eventualmente não possa ser prestado com agilidade pelo SUS”, esclarece Castello.

Revise permanentemente o plano contratado

“O segredo é avaliar, a cada seis meses ou um ano, se as coberturas e assistências contratadas ainda atendem seus objetivos. A maioria das pessoas tende a se acomodar com o plano, mas, com o tempo, isso pode gerar uma sensação de “falsa proteção”. Por isso, é fundamental contar com o apoio de um corretor de seguros, especialista ideal para auxiliar na escolha da proteção certa para o seu momento de vida e até mesmo para esclarecer eventuais dúvidas em casos de sinistro”, reforça Castello.

