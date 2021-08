EXCLUSIVO – O retorno às atividades anteriores à pandemia tem sido gradual, respeitando as restrições sanitárias. Por isso, neste ano o Festival Music in The Park, apresentado pela Omint Saúde e Seguros é online apresentado pela cantora Luciana Mello. Ontem, Cicero Barreto, diretor comercial e de marketing da seguradora fez uma participação especial falando sobre saúde e esporte, áreas interligadas à cultura, no diálogo sobre “A importância da música na saúde e sua influência na qualidade de vida e bem-estar”, que contou também com a participação de Wilson Simoninha.

O executivo, que também é ultramaratonista, disse que ficar em casa faz as pessoas sentirem o peso de estarem isolados. “A terapia, o esporte e a música trazem o equilíbrio para enfrentar esta nova realidade”, apontou o executivo. A sociedade vive um momento de insegurança, no qual é preciso reforçar os cuidados com a saúde.

Vale a pena uma explicação aqui: ultramaratonista é a pessoa que corre mais de 42 quilômetros. Barreto não só é praticante como também um vencedor. Entre outras corridas, ele venceu uma etapa na Mongólia de, pasmem, 100km. Ele já correu mais de 100 provas e aproveita o esporte para conhecer lugares pitorescos.

“Acreditamos que a arte e cultura são fundamentais para melhorar a qualidade de vida das pessoas, especialmente nesse cenário de pandemia. Com isso, esperamos que a sociedade desfrute desse momento único e que ele ajude a trazer leveza e informação para a semana de todos”. O Music in The Park acontece de 23 a 27 de agosto e reúne artistas da música brasileira.

Kelly Lubiato

Revista Apólice