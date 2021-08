Buscando utilizar a tecnologia para garantir maior comodidade e conforto aos usuários, a Sabemi lançou uma página online para a comunicação do sinistro. A ferramenta no site possibilita aos beneficiários o registro do óbito e solicitação do pagamento de indenização de importâncias seguradas de modo totalmente digital, com agilidade e facilidade.

“Esta é mais uma iniciativa que reforça nosso cuidado com os segurados, especialmente quando se trata de um momento de perda, que é muito delicado. Sempre buscamos maneiras de desburocratizar os processos e serviços, pensando no bem-estar dos beneficiários, garantindo atendimentos mais práticos e rápidos”, afirma Gilmar Beck, gerente Operacional de Seguros da companhia

Após o envio completo dos documentos e dados solicitados, é realizada a análise e liquidação do processo de sinistro na Sabemi. A página conta com diversas informações úteis para facilitar a solicitação do atendimento e reúne os formulários e a lista de documentos necessários, além de orientações sobre como enviar os arquivos. O canal fica no site da seguradora e pode ser acessado neste link.

N.F.

Revista Apólice