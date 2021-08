A Alper Consultoria em Seguros encerrou o segundo trimestre do ano com receita líquida R$ 32,6 milhões, avanço de 43,5%. O Ebtida ajustado somou R$ 6,2 milhões e margem de 19,1%, 6,3 ponto porcentual maior que o do segundo trimestre do ano passado. No ano, o lucro cresceu 12,17%, para R$ 3,9 milhões e a receita líquida somou R$ 63,4 milhões, ante R$ 47,9 milhões registrados no primeiro semestre de 2020.

De acordo com o CEO da companhia, Marco Aurélio Couto, o bom resultado aliado ao crescimento orgânico, refletem o avanço e a conclusão de novas e importantes aquisições que aceleram nossa oferta completa de produtos e expansão geográfica.

Recentemente, a empresa anunciou a parceria para comercialização de seguros com a AgroGalaxy, um dos maiores canais de vendas de insumos agrícolas do país. Além disso, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou a parceria com a Caixa Seguridade.

Nos últimos três anos a companhia adquiriu oito corretoras, que representam mais de R$ 50 milhões em receita bruta por ano. O apetite por boas oportunidades continua. “Como consolidador relevante no mercado de seguros, e após o sucesso da captação concluída em abril, seguimos com um pipeline robusto de oportunidades em M&A, e esperamos anunciar novas aquisições ao longo dos próximos meses”, diz Couto.

Dando continuidade à estratégia de investimento em tecnologia e desenvolvimento de soluções digitais, em junho a Alper lançou o SOL (Surety Online), plataforma que permite a emissão automática de apólices de seguro garantia recursal e judicial, com total controle e gestão direta feita pelos clientes. “A plataforma permite a emissão automática de apólices de seguro de garantia recursal e judicial, com total controle e gestão direta feita pelos clientes, desburocratizando o acesso às informações relacionadas aos seguros garantia.” explica o executivo.

Mudança organizacional

Lucas Neves, que ocupava a cadeira de CFO há mais de três anos na companhia, passou a ser o novo Diretor de Bancassurance Cativas e Canais, desenvolvendo novas frentes de negócio e assumindo projetos de extrema relevância para a empresa. O executivo será responsável por estruturar e implementar projetos relevantes e estratégicos, além de fomentar e desenvolver novas parcerias.

Para o seu lugar, a Alper contratou Guilherme Netto, que assume como CFO e diretor de Relações com Investidores. Netto tem larga experiência no mercado corporativo e financeiro, tendo atuado com M&A pelo HSBC, em Londres. O executivo também tem passagens pela Gávea Investimentos e Perenne Investimentos.

“Os resultados que colhemos são reflexo do trabalho fantástico dos nossos colaboradores, mesmo diante de todas as adversidades que o momento impôs a todos nós. Continuaremos engajados para ofertar sempre os melhores produtos e serviços aos nossos clientes, dando o melhor suporte possível em todos os momentos”, ressalta Couto.

N.F.

Revista Apólice