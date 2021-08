O RappiBank, braço de serviços financeiros do Rappi, anuncia a expansão do seu portfólio de produtos. A empresa fechou uma parceria com a W2.digital – startup e braço de inovação e tecnologia de um dos maiores conglomerados de seguros do Brasil – e passa a oferecer uma nova linha voltada para seguros e proteção de seus usuários. O objetivo é reforçar a estratégia de produtos e serviços financeiros do superapp.

Inicialmente, serão disponibilizadas as modalidades de seguros de vida, pets, eletrônicos e proteção de cartão. Os usuários poderão realizar as simulações e a contratação de cada um dos produtos diretamente no app.

“Nós, do RappiBank , queremos assegurar uma experiência completa para os nossos usuários. A parceria com a W2.digital vem para contribuir com essa visão e a oferta de seguros dentro da nossa plataforma é mais um passo para construção de um banco digital completo para pessoas físicas e jurídicas”, afirma Diego Gomes, diretor de estratégia e marketing do RappiBank.

“Produtos e serviços financeiros são essenciais para um ecossistema como o do Rappi. A partir da oferta de condições diferenciadas para produtos normalmente tradicionais, como cartão de crédito, seguros e empréstimos, criamos condições para que os participantes do ecossistema usufruam cada vez mais dos benefícios e oportunidades que eles oferecem”, explica João Paulo Félix, presidente do RappiBank.

A W2.digital disponibiliza seguros e produtos financeiros em diversos canais digitais, sejam eles apps, sites ou plataformas. Com a recém-anunciada parceria, a empresa integrará sua tecnologia ao Rappi, garantindo a melhor oferta de seguros para o usuário. “Estamos muito felizes em fazer parte dessa grande transformação. A parceria entre as empresas permitirá que milhões de brasileiros tenham acesso a uma experiência única de contratação e uso destes seguros. Estamos apenas começando e esperamos ampliar o portfólio com mais produtos e ofertas até o final deste ano. A experiência RappiBank, com certeza, será única no mercado.” complementa Filipe Seixas, diretor de Experiência e Produto na W2.digital.

A vertical fintech

Lançado oficialmente no início deste ano, o RappiBank foi criado com a proposta de ser um banco digital para pessoas físicas e jurídicas dentro do ecossistema do Rappi. Com produtos voltados tanto para os consumidores finais como para os parceiros, a fintech está acelerando as suas ofertas para entregar sempre a melhor experiência aos usuários, com foco no que eles realmente necessitam e demandam no seu dia a dia.

O primeiro produto disponibilizado foi uma linha de crédito de capital de giro voltada aos parceiros do app. Os empréstimos de capital de giro têm valor de R$ 10 mil a R$ 500 mil e taxa de juros a partir de 1,7% ao mês, com prazo de até 24 meses. O programa é dirigido a todos os tipos de estabelecimentos participantes do ecossistema do Rappi, incluindo restaurantes, farmácias, lojas e supermercados. O processo de solicitação do empréstimo é realizado de maneira 100% digital e sem a necessidade de garantias. Após a análise e aprovação do crédito, o valor é depositado na conta dos estabelecimentos em até 24 horas.

Em junho, o RappiBank e a Visa lançaram o RappiCard no Brasil. Há as versões RappiCard Visa Gold, sem anuidade, que oferecem 3% de retorno em todas as compras dentro do Rappi e 1% em todas as outras compras, e RappiCard Prime Visa Infinite, que devolve 5% no Rappi e 2% nas demais compras com Prime. Além da oferta agressiva de cashback, usuários do RappiCard desfrutam de uma série de outras vantagens. Todos os portadores de credenciais Visa cadastrados na plataforma de benefícios “Vai de Visa” têm acesso a ofertas exclusivas.

K.L.

Revista Apólice