A Qualicorp bateu recorde na venda de planos de saúde no segundo trimestre de 2021. No segmento de adesão, a companhia registrou 132,1 mil novos clientes no período de abril a junho, o que representou crescimento de 32% sobre o primeiro trimestre do ano.

O resultado de vendas é fruto do investimento em inovação, das parcerias com novas operadoras, da expansão geográfica e melhora na performance dos canais atuais, além da ampliação de incentivos e fidelização do canal de vendas com o corretor.

“Atingimos uma média de vendas de 44 mil vidas por mês, bem próximos do limite superior da meta de 40 a 45 mil vidas que compartilhamos com o mercado no último trimestre”, diz Bruno Blatt, CEO da administradora. “Esse objetivo foi alcançado antes do planejado, como resultado de um esforço coletivo do time da companhia em conjunto com todos os parceiros dentro de nosso ecossistema: corretores, operadoras de saúde, entidades de classe e, claro, com nossos clientes.”

A empresa mantém a estratégia iniciada no ano passado com foco na regionalização e no lançamento de planos de saúde mais acessíveis. A partir de novas parcerias, a Quali segue sua busca por levar cada vez mais alternativas de produtos para que a população possa ter acesso à medicina privada de qualidade.

No segundo trimestre de 2021, a Qualicorp registrou lucro líquido de R$ 90,3 milhões com receita líquida de R$ 517,2 milhões, o que representou crescimento de 6,9% na comparação com igual trimestre do ano passado. O Ebitda da administradora foi de R$ 234 milhões.

No portfólio de total de vidas, houve crescimento de 11,3%, em função de um crescimento de 7,3% na carteira do segmento de adesão médico-hospitalar (ajudado por aquisições), de 26% no segmento PME (orgânico) e de uma normalização dos resultados de outros segmentos.

