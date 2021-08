Corretores parceiros da Qsaúde já podem conhecer a estrutura da operadora e da rede de cuidado em uma visita guiada organizada pela área comercial da empresa que ganhou o nome de Qtour. A iniciativa teve início em julho e busca apresentar o trabalho da Q para capacitar os profissionais.

“Ao conhecer de perto como é realizado do trabalho do time e o nosso dia a dia na operadora, os corretores terão argumentos mais fortes na hora de apresentar os nossos planos de saúde e nossos serviços aos futuros clientes”, afirma José Carlos da Silva, superintendente comercial da empresa.

Marianne Orestes, consultora de vendas da Dutra Seguros, é uma das que já participou da Qtour e diz que a ação foi fundamental para entender melhor a proposta inovadora de gestão de saúde integral e personalizada que a Q faz dos seus clientes.

“Essa iniciativa mostra o quanto esse cuidado com o cliente é real, e isso é diferente de tudo o que a gente vê no mercado. A gente viu de perto o atendimento e a preocupação dos profissionais. Isso faz muita diferença na hora que eu vou falar da Qsaúde para o cliente porque eu não falo por falar: eu vi como funciona e entendi o carinho que eles têm”, afirma a consultora.

Em cada visita, a Qtour contará com 10 participantes. Além da sede da operadora, na avenida Paulista, onde fica a maior parte da operação da empresa, os corretores conhecerão locais importantes para a jornada do cliente no plano, como as clínicas Einstein e o concierge nos hospitais Albert Einstein e Oswaldo Cruz.

“Conhecer, por dentro, como a companhia funciona, é fundamental para divulgar melhor o que a operadora oferece”, afirma Alexandre Tavares, proprietário da BTO Consultoria. “É uma iniciativa muito válida porque a gente conseguiu aumentar o conhecimento sobre a empresa e melhorar o conceito que temos e replicar isso com o cliente.”

De acordo com Débora Oliveira, coordenadora comercial da Qsaúde, a iniciativa já tem se mostrado um sucesso e com ótimos resultados após os quatro primeiros encontros. A proposta é que ela permaneça para que aconteça conforme houver demanda dos corretores.

“Para mim e para toda a minha equipe que esteve na Qtour, foi uma experiência incrível. Isso dá ainda mais credibilidade à marca e faz com que a equipe divulgue a empresa com mais propriedade”, diz José Ronaldo Nunes, gerente comercial da United Class.

N.F.

Revista Apólice