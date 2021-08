A Porto Seguro firmou uma parceria com o Gympass para oferecer aos seus mais de 13.200 colaboradores e familiares soluções de bem-estar que estimulam todas as formas de atividades físicas, mentais e emocionais para que as pessoas se sintam bem em todos os aspectos da saúde.

Com a parceria, os funcionários da seguradora poderão usar as modalidades presenciais e online do Gympass, se beneficiando da flexibilidade e das soluções híbridas da plataforma para adaptar as atividades à sua rotina. São mais de 24.000 academias e estúdios fitness no Brasil, além de um portfólio digital com mais de 40 aplicativos de bem-estar que inclui aulas online sob demanda, sessões com personal trainers, meditação, mindfulness, yoga, educação nutricional, terapias individuais e até saúde financeira.

“Só em junho deste ano, o Gympass registrou o recorde de 4,4 milhões de check-ins na plataforma. Isso nos mostra que as pessoas estão cuidando cada vez mais da saúde e que empresas como a Porto Seguro têm acreditado que investir no bem-estar dos seus colaboradores traz benefícios mútuos. Estou muito feliz de estar ao lado da Porto Seguro nesta missão”, diz Priscila Siqueira, líder do Gympass no Brasil.

“Estamos muito contentes por oferecer essa novidade para todos os colaboradores e familiares. A iniciativa faz parte de mais uma das ações do pilar de Saúde Física do nosso Programa de Saúde Integral. Acreditamos muito na promoção do bem-estar e da qualidade de vida ainda mais neste momento e seguimos firme no nosso propósito de ser cada vez mais um porto seguro para o nosso time”, avalia Carolina Zwarg, diretora de Pessoas e Sustentabilidade da Porto Seguro.

O acesso à plataforma é feito diretamente pelo site ou aplicativo do Gympass, disponível na Play Store ou Apple Store. Para ativação do cadastro, o funcionário titular deverá se identificar por meio de e-mail corporativo, matrícula funcional ou CPF e, em seguida, escolher o plano que mais se encaixa às suas necessidades. São nove planos com as mais diferentes coberturas, além de um plano inicial gratuito para conhecer a plataforma. Após o cadastro, o usuário tem à disposição, de acordo com o plano escolhido, uma série de soluções para personalizar sua jornada de bem-estar.

