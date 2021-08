Apesar da retração econômica causada pela pandemia, o mercado de seguros vem registrando um nível de crescimento crescente em 2021 no Brasil. Mas por que as pessoas estão procurando cada vez mais contratar seguros de diferentes tipos? Atualmente, ter um seguro é uma maneira de garantir segurança e tranquilidade em diversas circunstâncias da vida, ao ter a certeza de que qualquer imprevisto pode ser solucionado.

Com diversas opções e ofertas de coberturas adicionais, não é de se estranhar que o mercado tenha registrado um crescimento contínuo no país nos últimos tempos. Nesse sentido, é possível aumentar o investimento nos seguros e não tratá-lo como casas de apostas , principalmente porque em algumas carteiras o sinistro é certo, a data de ocorrência é que é aleatória.



Segundo a Confederação Nacional das Seguradoras (CNSeg), de janeiro a junho deste ano, o mercado de seguros brasileiro cresceu 19,8%, o que significou uma arrecadação de R$ 145,1 bilhões, superando a do segundo semestre de 2019, antes da pandemia, que atingiu R$ 144,7 bilhões.

Outra vantagem de contratar determinados tipos de seguros é que existe a possibilidade de incluir algumas coberturas alternativas, mesmo não estando relacionadas à cobertura contratada.

Dentro do mercado de seguros, os segmentos que mais cresceram foram os relacionados às coberturas de pessoas, como por exemplo os seguros de vida e de previdência, cuja arrecadação cresceu 23,7%. O segmento de danos e responsabilidades cresceu 15,4% e o de títulos de capitalização, 8,4%.

As rotinas da nova normalidade

A nova normalidade que trouxe o home office, o home schooling e as atividades por zoom impactou diretamente nos seguros residenciais, com um crescimento de 12,5%. Como as pessoas estão mais nas suas casas, os riscos de acidentes domésticos aumentaram consideravelmente. Imprevistos com crianças ou acidentes na cozinha, passaram a ser cada vez mais comuns. Com relação à rede elétrica muitas instalações estão sendo sobrecarregadas, com vários equipamentos ligados o dia todo simultaneamente.

No primeiro semestre de 2021, as apólices das coberturas de pessoas aumentaram 16,3%. São seguros que cobrem morte, invalidez, doença e sobrevivência. Outro fator decisivo foi a busca de cuidar do próprio imóvel, com a necessidade de ter o apoio, por exemplo, dos serviços emergenciais domésticos e assim poder contar com auxílio profissional.

Com relação aos seguros de responsabilidade civil, antes pouco comum no Brasil, registrou-se um aumento de 37,4%. Os seguros de transporte também tiveram incremento de 34,1% em seis meses.

De maneira geral, houve um aumento de 12% nos negócios realizados pelo setor. Analisando os dados de junho, é possível identificar um crescimento de 18,8%, em comparação ao mesmo mês de 2020, com arrecadação de R$27,7 bilhões. O segmento de danos e responsabilidades, que cresceu 18,4%, deve continuar crescendo, principalmente seguros rural, residencial e voltado para empresas.

K.L.

Revista Apólice