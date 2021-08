O termo em inglês Managing General Agent (MGA) designa aquela corporação que recebe da seguradora e da resseguradora a licença para subscrever tecnicamente um seguro e vendê-lo em nome delas.

A Livonius MGA adotou este título por sua especialização no desenvolvimento de produtos, seleção de riscos e subscrição de seguros, sendo uma das mais antigas operadoras do mercado segurador brasileiro. A companhia conta com mais de 4 mil corretores cadastrados, que representam, sobretudo, seguros de nicho. A ideia de seguir nesse ramo de MGA surgiu nas consultas e estudos realizados em outros países, onde é comum essa denominação. Despertou também a necessidade do mercado em ter um especialista nesse segmento e não somente um simples operador. A Livonius MGA decide em colegiado, através dos seus cinco sócios estatutários: Antônio Eduardo de Moura Delfim, Vilmar José Menin, Nelson Darci Mayer, Juliano Santos Menin e Andreas Rafael Mayer, respaldada por três diretores corporativos, Marcelo Picinini, Márcio Uberti e Gilmar Barragan.

Com mais de 50% de market share no segmento de Responsabilidade Civil Ônibus, a organização tornou-se referência no mercado segurador brasileiro. Também se sobressai nos ramos de Casco Ônibus, Máquinas e Equipamentos Agrícolas, Energia Renovável e Seguro Patrimonial, entre outros em constante desenvolvimento.

A organização vem inovando no mercado, facilitando o diálogo entre os players do segmento e tornando a comunicação cada vez mais célere e objetiva, oferecendo novas tecnologias e atendimento humanizado.

Esta modernidade está em consonância com as novas tendências do mercado global, que busca seguros diferenciados para o atendimento de novos nichos, muitos ainda não explorados ou não desenvolvidos pelo mercado brasileiro.

Estar na vanguarda é uma das principais premissas da empresa. A Livonius sempre soube que não se faz nada sozinho, tanto que nasceu do sonho dos irmãos Gustav e Paulo Livonius e do sócio Erich Brandt, em 1888.

Desde aquela época, a missão e os valores que movem a empresa são o aprimoramento do trabalho com os parceiros, profissionalização da equipe e a preservação da imagem da instituição do seguro, com respeito a ética, lealdade, transparência e o comprometimento profissional. “O mundo está em constante mudança e evolução, as tecnologias cada vez mais rápidas e nossa missão é acompanhar o mercado, buscando sempre o aprimoramento dos resultados”, afirmam Andreas Rafael Mayer, diretor técnico operacional, e Juliano Santos Menin, diretor de negócios da Livonius.

Atualmente, a organização conta com 70 pessoas na matriz, totalizando 140 pessoas operando no Brasil, diversos escritórios espalhados em regiões estratégicas, todos em constante aperfeiçoamento e acompanhando as melhores tendências tecnológicas de mercado.

