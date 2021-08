André Gonçalves ingressou no Seguro PASI para fazer parte do time de marketing como assistente quando o departamento havia sido criado há pouco mais de 3 anos e era dirigido por Fabiana Resende, atual vice-presidente executiva da companhia. “Trabalhar ao lado dessa grande líder e de toda a equipe tem sido um aprendizado constante e muito motivador. É incrível trabalhar com marketing e comunicação no seguro! A cada dia tenho a oportunidade de participar de novos projetos para o mercado segurador, ao lado dos corretores parceiros, clientes e segurados” destacou.

Ao longo destes anos, o executivo tem contribuído e acompanhado a revolução da empresa no mercado ao lançar importantes benefícios e assistências utilizados no dia a dia, invertendo a lógica do seguro ao contemplar a vida. Para Gonçalves, esses benefícios e assistências são uma maneira de fomentar a cultura do seguro no país, uma vez que amparam e geram bem-estar em todos os momentos da vida do segurado.

Como Gerente de Marketing do Seguro PASI o executivo traz consigo os grandes líderes que considera como exemplos de profissionais de sucesso. “Contarei com o apoio e a inteligência coletiva de todo o time, dos parceiros de mercado, amigos da imprensa, agências de comunicação e marketing que contribuem diariamente para as nossas entregas e metas. Continuarei atuando com total engajamento e focado nas ações de crescimento da empresa e dos negócios de nossos corretores parceiros” finalizou.

N.F.

Revista Apólice