A Oxigênio Aceleradora selecionou as dez startups que irão participar do seu 11° ciclo de aceleração. O programa, que tem foco na geração de negócios, oferece um processo mais simplificado e uma série de benefícios para startups que precisam de incentivos para dar andamento aos seus projetos. Este ano, o processo conta com a parceria da Liga Ventures, responsável pela gestão de aceleração, e terá duração de quatro meses.

“A Porto Seguro segue com o seu foco principal pela busca por inovação e criação de oportunidades de negócios. Já temos mais de 75 projetos produzidos pelo programa de aceleração da Oxigênio e continuamos na busca de soluções inovadoras para o empreendedorismo brasileiro”, afirma o gerente de Pesquisa e Desenvolvimento da companhia, Mauricio Martinez.

Confira abaixo as startups participantes do décimo primeiro ciclo de aceleração:

Certdox: Plataforma flexível de serviço digital que provê a conexão automatizada de operações, contratos e garantias com Cartórios, e toda e qualquer Entidade Oficial de Registro.

Zaig: Oferece soluções completas para Antifraude e Compliance. Apresentando soluções disruptivas e seguras, além de trazer tranquilidade e confiança para seus clientes em um mundo digital com crescentes ameaças.

Juit: Legaltech que entrega tecnologias sofisticadas para o mercado jurídico. Oferecendo aos operadores do Direito a capacidade de tomar decisões baseadas em dados.

Fligoo: Empresa global de tecnologia situada em São Francisco, Estados Unidos, desde 2013. Com mais de 7 anos de experiência trabalhando com Advanced Analytics and Decision Science, desenvolve soluções inteligentes baseadas em uma estrutura de algoritmos própria usada por líderes globais nas indústrias de Serviços Financeiros e Varejo.

Health id lab: Realiza predições de Doenças e Estratificação do Risco Saúde para aproximar Operadoras de Saúde ao seu beneficiário. Os sistemas Health ID entregam detalhado conhecimento beneficiários das operadoras.

Octágora: Empresa brasileira de tecnologia que desenvolveu e fornece uma plataforma corporativa de assistência visual e colaboração remota por vídeo, facilitando o diagnóstico e resolução de problemas técnicos de forma interativa e eficiente.

Cinnecta: Plataforma que permite que empresas conheçam melhor o seu consumidor por meio de inteligência de dados. Os algoritmos utilizados auxiliam na produção de insights e estratégias que ajudam a gerar valor para o negócio.

Pareto: Software RPA que vem contribuindo com mais de 12 mil empresas em 84 países a atingirem a máxima performance em times de marketing, através de uma poderosa plataforma IA de automação ponta-a-ponta.

Play2Sell: Desenvolve games que transformam os treinamentos numa jornada divertida e engajadora, aumentando a taxa de conversão em vendas.

Ololu: Ferramenta completa para vendas de consórcio, feita por especialistas. Oferece liberdade para vender sem vínculo empregatício, com todas as ferramentas e recursos disponíveis de grandes bancos e administradoras.

Mais informações sobre o funcionamento e inscrições para os programas da Oxigênio Aceleradora estão disponíveis no link.

N.F.

Revista Apólice