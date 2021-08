Diante do crescimento de vendas do segmento e-commerce no Brasil e a mudança na forma de relacionamento entre a indústria e transportadores, que na pandemia impulsionaram o uso de aplicativos de frete, a Otnet, empresa de análise de perfil securitário e prevenção de risco, lançou no mercado duas novas soluções que aliam inteligências artificial e humana para a avaliação desses novos perfis de condutores. O primeiro, chamado Otnet Frete Online, utiliza parâmetros específicos de análise em que 44 itens são avaliados para prevenir os riscos das operações realizadas pelos aplicativos de frete online, que conectam empresas a caminhoneiros autônomos no transporte e entrega de produtos. Já o Otnet E-commerce tem a finalidade de analisar o perfil de motoristas, motociclistas, bikers, condutores de patinetes e até de pessoas que fazem entregas a pé de produtos comprados pela internet – de equipamentos eletrônicos a uma refeição –, prevenindo, assim, os prejuízos das empresas e dos clientes finais. Juntos, eles utilizam mais de 61 diferentes critérios avaliatórios que vão da verificação do licenciamento do veículo até a análise do perfil do condutor e entregador, a partir de dados públicos, no caso de um biker, por exemplo. Os serviços estão disponíveis aos cerca de 400 clientes da empresa desde o início de 2021.

Desenvolvidos de forma colaborativa pelas áreas de Business Intelligence, Jurídica e de Negócios, as soluções levam em conta as atuais necessidades do mercado e, principalmente, o novo perfil dos condutores, que operam em dife rentes modais. “Um dos principais desafios é fazer com que todos que operam no segmento de Gerenciamento de Risco – da análise de perfil até o monitoramento do transporte – avaliem de forma personalizada cada tipo de operação e entendam que as mercadorias transportadas apresentam risco s diferentes e que, por isso, os parâmetros devem ser únicos. A Otnet já trata cada operação de forma única. Com isso, ao analisarmos o avanço dos segmentos de operações e-commerce e frete online vimos a necessidade de parâmetros específicos para estas operações, que mantivessem a segurança e eficácia da análise”, explica Cecília Amaral, diretora-geral da empresa.

Diferencial

O principal diferencial dos produtos de análise de perfil Otnet E-commerce e Otne t Frete Online é a segmentação da pesquisa de acordo com a atividade, tipo de produto transportado, forma de transporte (caminhão, carro próprio ou de locadora, motocicleta própria ou alugada, bicicleta, patinete ou a pé) e análise detalhada do perfil dos condutores. A verificação não leva em conta informações de banco de dados interno e sim informações e dados públicos oficiais. A análise cruza as informações públicas apuradas, com o trabalho interno de inteligência humana, com base nos parâmetros já determinados para cada tipo de operação, para a interpretação de todas as informações chegando assim ao resultado final.

“Ao aplicarmos o parâmetro Otnet E-commerce em três operações de entregas de compras online, aumentamos a prevenção em até 40% de risco em cada uma delas no primeiro trimestre, na comparação com o praticado no mercado”, explica Carla Sato, diretora da área de Business Intelligence da Otnet . Isso quer dizer que, por exemplo, em uma base de 1.000 análises, 400 tiveram restrições em alguns dos parâmetros analisados.

Os produtos estão disponíveis desde o início do ano para os mais de 400 clientes da Otnet, divididos entre transportadores, embarcadores e operadores logísticos dos mais diversos segmentos como o do Agronegócio (grãos, herbicidas e bens de consumo), Varejo (eletrônicos, vestuário e e-commerce) e Indústria (aço, construção c ivil), entre outros.

A análise de perfil securitário é a primeira parte de todo um processo que inclui o seguro dos produtos transportados feitos pelas empresas junto às seguradoras e monitoramento da carga, junto com as empresas de monitoramento, até a chegada no destino final. “Entendemos a responsabilidade de sermos a primeira etapa do processo de Gerenciamento de Riscos e temos como meta difundir a necessidade do uso de parâmetros específicos para cada tipo de operação. Para isso, contamos com as Seguradoras e Corretoras parceiras. Antes de contratarem seguros, as empresas precisam ter uma garantia de que estão confiando seus produtos a condutores ou entregadores idôneos, comprometidos e que estão de acordo com a legislação vigente e regras de segurança. A qualidade dessa avaliação previne prejuízos, perdas, e pode até reduzir o valor do seguro. Não podemos deixar que o mercado se baseie em um padrão superficial, ressalta Cecília Amaral.