A Omint, operadora de saúde e seguradora reconhecida pela vocação em cuidar de pessoas e promover a qualidade de vida, anuncia seu patrocínio em mais uma edição do festival Music In The Park. O evento acontece até 27 de agosto com a realização de lives vem com a proposta de aproximar mais os artistas dos fãs, por meio de bate-papos virtuais.

Entre os artistas que participam das rodas de conversas, estão: Preta Gil, João Suplicy, Simoninha, Luiza Possi e Jair Oliveira, além de jazzistas como Alma Thomas, Ari Borger, Leandro Cabral e Yuri Basdadjian.

Cícero Barreto, diretor Comercial e de Marketing do Grupo explica: “Apromove a qualidade de vida como pilar de sua vocação de cuidar de pessoas. Acreditamos que a cultura é extremamente importante para isso, principalmente no atual cenário, em que as pessoas estão tão ávidas por momentos de lazer de qualidade. Por isso, junto à equipe do Music In The Park, estamos proporcionando uma semana que irá conciliar boa música e conversas ricas para o público, de forma acessível e segura”, declara Cícero Barreto.

K.L.

Revista Apólice