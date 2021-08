O mercado de seguros do Brasil começa, no segundo semestre de 2021, uma nova fase dentro do Sistema de Registro de Operações (SRO), especificamente a criação de uma plataforma integrada de dados na qual deverão ser disponibilizados todos os seguros e operações registradas pelas registradoras no âmbito da interoperabilidade.

Para atender a demanda, B3, CERC e CSD, as três primeiras registradoras de seguros homologadas pela Susep, criaram uma associação e, ao analisar o mercado, fecharam contrato com a SUTHUB, insurtech focada na distribuição digital de seguros. A empresa está desenvolvendo uma plataforma que entregará informações sobre o setor e que ficarão ao alcance da superintendência para análise e fiscalização do mercado. Futuramente, a ferramenta realizará a entrega de dados das seguradoras diretamente para a Superintendência, com ganhos de escala e diminuição do custo de observância para o mercado.

A SUTHUB atua no mercado desde 2017 como uma VAN (Value Added Network) especializada em seguros, interligando canais digitais, meios de pagamento, sistemas de enriquecimento de dados, corretoras, seguradoras e assistências para que as empresas acelerem a implantação de projetos de vendas de seguros de forma 100% digital.

“É um desafio e uma honra termos sido escolhidos para criar a plataforma de SRO no Brasil. Trabalhar com grandes volumes de dados é o nosso dia a dia desde sempre. Mas, agora, fazer isso em âmbito ainda mais amplo, com o apoio das registradoras e da Susep, é uma missão muito importante, pois sabemos o quanto a plataforma será utilizada pelo órgão fiscalizador e é uma peça importantíssima para o desenvolvimento do mercado e do Open Insurance“, explica Marcos Kenji Watanabe, chief Data Scientist da SUTHUB.

“A plataforma integrada que está sendo construída pela SUTHUB é um passo importante na próxima fase de entrega do Sistema de Registro de Operações. Contar com a expertise da SUTHUB no mercado vai permitir uma entrega simples, rápida e completa para auxiliar a reguladora no seu processo de supervisão do mercado. A plataforma integrada é um marco importante desse processo de digitalização e evolução do mercado de seguros”, afirma Icaro Demarchi Araujo Leite, superintendente de Produtos de Seguros da B3.

“O setor de seguros é muito sofisticado e cresce em ritmo acelerado já há alguns anos. Neste contexto, a introdução do SRO pela Susep representa um grande passo na transformação digital do mercado, começando pela substituição dos tradicionais mapas de risco por ferramentas de analytics baseadas nos dados do SRO, para supervisão do mercado pela Superintendência. A atuação de parceiros inovadores e ágeis como a SUTHUB é crucial para que os benefícios trazidos pelo SRO sejam possíveis e se expandam para muito além da substituição de mapas de risco, viabilizando serviços de conectividade e análise de dados, reduzindo riscos, custos e, acima de tudo, promovendo o crescimento sustentável do mercado com segurança,” diz Marcelo Maziero, chairman e fundador da CERC.

“Contar com a SUTHUB nesse projeto tão importante é muito bom para o SRO. Com conhecimento do mercado de seguros e capacidade técnica, a insurtech é o parceiro ideal para apoiar esse projeto de grande relevância, que vai gerar valor para o mercado todo, reduzindo custos e aumentando eficiência”, comenta Daniel Miranda, CFO da CSD.

N.F.

Revista Apólice