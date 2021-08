O banco digital Next iniciou a ampliação da sua oferta de seguros com o lançamento do Seguro de Vida Next. Pelo valor inicial de R$ 8,90 (para quem tem até 40 anos), o usuário contratante pode listar até 15 beneficiários (pessoas escolhidas para receber o valor do seguro); contar com assistência funeral familiar ampliada (que cobre cônjuges, pais, filhos e sogros) e assistência pet (para emergências com cães e gatos), além de concorrer a sorteios semanais de R$ 10 mil. A cobertura se aplica tanto em caso de morte natural quanto acidental, com indenização inicial de R$ 10 mil.

O seguro é oferecido em parceria com a Bradesco Vida e Previdência e complementa a área de seguros do banco, que já conta com os seguros odontológico e de cartões. “Há uma demanda emergente entre nossos usuários por soluções de planejamento financeiro e de vida, com pensamento de longo prazo”, afirma Renato Ejnisman, CEO do Next. “Decidimos criar um seguro de vida acessível a todos, que ofereça benefícios relevantes desde o valor inicial”, completa. A contratação é feita diretamente pelo aplicativo, bem como o gerenciamento do plano. O pagamento é por débito automático em conta, não sendo necessário gerar boletos.

O banco digital superou, recentemente, o marco de 5 milhões de clientes. No fim de março, registrou um crescimento de 244% em quantidade de transações comparando com o mesmo período do ano passado.

N.F.

Revista Apólice