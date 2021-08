A Europ Assistance acaba de formalizar a implementação de seu novo plano estratégico, que será seguido por todas as suas filiais presentes em mais de 30 países. Nesse contexto, Newton Queiroz é o novo CEO da companhia no Brasil, tendo como missão liderar a transformação da empresa, conduzindo os negócios com foco em digitalização, inovação e diversificação, visando seu crescimento sustentável e perene.

Com presença na América Latina há mais de 25 anos, o Grupo enxerga na região um enorme potencial de desenvolvimento para novos negócios e soluções, o que coloca o Brasil em foco no contexto local por sua economia preponderante e por concentrar a maior operação regional da empresa.

A escolha do novo CEO passou por um processo extenso e muito focado, onde a definição por Queiroz se deu por seu histórico bem-sucedido em relação a transformações, implementação de novas operações na região, inovação e reestruturação das operações.

“Estou extremamente entusiasmado com esta nova etapa da empresa e os desafios que iremos superar. Vejo que a Europ Assistance tem um grande potencial de crescimento em nosso país através de novas parcerias e ofertas de valor diferenciados para atuais e futuros clientes. Além disso, temos a oportunidade de apoiar o aumento da rede protecional da sociedade com nossos produtos de assistência”, declara Newton.

Newton Queiroz tem mais de 20 anos de experiência no mercado de seguros global; tendo atuado na América Latina, Europa e América do Norte. Queiroz sempre trabalhou em grandes multinacionais e já percorreu o caminho de corretor de seguros, seguradoras e resseguradoras. Suas grandes especialidades são: transformação e reestruturação de operações, gestão de pessoas, inovação e experiência do cliente. Newton é formado em Administração e Economia pela York University do Canadá, com Mestrado em Fundamentos da Administração pela Schulich School of Business do Canadá e diversos certificados de instituições renomadas como Harvard e FGV.

Companhia anuncia também novo CEO LatAm

Alinhado ao contexto de inovação e novos desafios, o Grupo Europ Assistance anuncia também a nomeação de Alejandro Caballero como CEO para LatAm, que já vem atuando no cargo desde o início de 2021. O executivo, que está a mais de 14 anos na companhia, já ocupou diferentes posições regionais. Dentro de sua nova função, Alejandro será o responsável pelo desenvolvimento de todas as filiais da região, passando a integrar também o Comitê Administrativo Mundial, com reporte direto ao CEO Global, Antoine Parisi.

“Este novo ciclo é com certeza um grande desafio, principalmente pela situação atual em que nos encontramos e todas as suas complexidades; sendo que neste momento nossos clientes necessitam cada vez mais de nossos serviços. Seguiremos trabalhando para continuar a consolidação do grupo como empresa líder mundial de assistência, sempre através de um serviço de qualidade, baseado em tecnologia e ferramentas inovadoras. Tudo isso para estar presente com rapidez nos momentos em que nossos clientes mais necessitam. Este é nosso propósito, presente inclusive em nosso slogan – You Live, We Care (enquanto você vive, nós nos preocupamos e cuidamos de você)”, explica Alejandro Caballero.

Alejandro Caballero tem mais de 25 anos de experiência na indústria de seguros e tecnologia na América Latina, é formado em Administração de Empresas pela Universidad Católica Argentina, com um MBA da Universidad del CEMA, também na Argentina, e certificado pelo Programa de Liderança do IMD Business School, da Suíça. Ao longo de sua carreira, ocupou diversos cargos de direção executiva em reconhecidas organizações, o que proporcionou visão e conhecimentos necessários para administrar grandes desafios.

Sobre a chegada de Newton Queiroz ao comando da Europ Assistance Brasil, Alejandro destaca: “Newton foi escolhido por seu histórico de resultados positivos, contando a seu favor o perfil de liderança colaborativa que construiu times fortes por onde passou”.

K.L.

Revista Apólice