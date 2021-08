A 11ª edição da Expert XP, que acontece entre 24 e 26 de agosto, reúne os maiores especialistas, empresários e influenciadores no maior evento sobre investimentos do mundo. Promovida pela XP Investimentos, o evento é considerado a principal feira de investimentos do mundo. A ex-secretária de estado e ex-senadora, Hillary Clinton; o presidente do Supremo Tribunal Federal, jurista Luiz Fux; e o treinador de futebol Pepe Guardiola são alguns dos nomes que participam do encontro.

Representando o mercado de seguros, a Prudential do Brasil, que mais uma vez é patrocinadora ouro do evento, participará de quatro lives. Os temas abrangeram desde o crescimento e a busca do seguro de vida em meio ao cenário de pandemia, o uso do produto como ferramenta de sucessão empresarial e a evolução do setor com novos produtos que incentivem as pessoas a uma vida mais saudável, com foco na longevidade.

“É uma enorme satisfação participar, mais uma vez, da maior feira de investimentos do mundo e poder reafirmar o propósito da Prudential do Brasil, que é levar a proteção financeira por meio do seguro de vida para as pessoas, suas famílias e seus negócios. O evento é sempre uma grande oportunidade para fortalecer ainda mais a nossa parceria de longa data com a XP Corretora de Seguros, que este ano traz uma nobre iniciativa em conjunto para apoiar e melhorar vidas daqueles que mais precisam, em consonância com um mundo em constante transformação”, destaca Patricia Freitas, vice-presidente de Parcerias Estratégicas Multicanais da companhia.

A MetLife também é uma das patrocinadoras do evento. A seguradora aposta no encontro como forma de promover a educação financeira das pessoas, levando informações sobre as possibilidades de proteção financeira atreladas ao seguro de vida.

No dia 26 de agosto, os participantes poderão assistir à palestra “A pandemia acelera a busca por seguros de vida nas assessorias de investimentos”. Com a participação do CEO da MetLife Brasil e Colômbia, Raphael de Carvalho, o painel discutirá principalmente o novo momento do mercado de seguros, com a simplificação das soluções e implementação da digitalização, bem como a difusão, pelas assessorias de investimentos, da importância do seguro de vida para o planejamento financeiro. Objetivo é dar uma visão macro de como o seguro de vida pode contribuir com a proteção financeira das pessoas, para garantir um futuro mais seguro e tranquilo para elas e suas famílias, especialmente diante de situações críticas como as ocasionadas pela pandemia.

“Estamos em um momento positivo para o mercado de seguros, uma vez que as pessoas estão cada vez mais preocupadas com a saúde e bem-estar de suas famílias e têm pensado mais em como proteger o seu patrimônio financeiro em caso de perda de renda ou doença grave. O momento nunca foi tão propício para mostrar à sociedade um pouco mais sobre as coberturas e benefícios atrelados aos seguros de vida e sua real entrega de valor em um momento crítico”, comenta Carvalho.

Representando a MAG estarão Helder Molina, CEO, e Larissa Althoff, superintendente corporate. O executivo estará presente no painel “A pandemia acelera busca por seguros de vida nas assessorias de investimentos”, que discutirá a importância do seguro e os impactos da pandemia no setor, no dia 26/08, às 16h, no Palco Investimento. Já Larissa compartilhará os seus mais de 10 anos de experiência no mercado segurador no bate-papo ‘Como o seguro de vida contribui para processo sucessório das famílias?’, conteúdo que ficará disponível na plataforma do evento durante todos os dias no palco Parceiros.

“Entendemos a importância de disseminarmos cada vez mais os conceitos de educação financeira e um evento desse porte, que acontece de forma gratuita, é um excelente meio para as pessoas terem contato com os mais diversos tipos de debate e se aprofundarem neste tema. Acreditamos que com mais pessoas atentas à longevidade financeira, vamos ter uma sociedade cada vez mais consciente e preparada para lidar com o desafio do planejamento financeiro em todas as fases da vida”, explica Larissa.

