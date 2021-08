A Globus Seguros, especializada em soluções para pessoas físicas e negócios de diferentes portes e segmentos, anunciou Maurice Medina como novo sócio da corretora. Formado em Engenharia pela PUC RJ e com MBA em Gerenciamento de Projetos pela FGV, o executivo possui mais de 20 anos de experiência na área financeira, planejamento e controle. Com passagem por grandes empresas do setor de seguros, como Itaú Unibanco e JLT Brasil, Medina chega à corretora como head Financeiro e com a missão de continuar a desenvolver o Back Office da companhia.

“Venho agregar valor com uma gestão financeira estratégica, baseada em dados, insights, com forte FP&A e modelagem financeira. Trago para a Globus um viés de Financial Business Partner, com apoio irrestrito à todas as áreas da empresa, desde o comercial ao administrativo, passando por operações e sinistros, além de uma otimização contínua do financeiro operacional, garantindo um melhor resultado para a empresa, confiabilidade para a gestão e para o investidor”, afirma Medina.

N.F.

