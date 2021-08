Com o objetivo de promover o produto Vida Individual e incentivar seus corretores, a Mapfre lança a campanha “Grande Prêmio Vida 2021”. De forma inédita na companhia, a ação ocorrerá simultaneamente em 17 países e envolverá mais de 23 mil corretores parceiros.

“O Seguro de Vida tem revelado seu grande potencial de crescimento nos últimos anos, mas ganhou ainda mais relevância no cenário econômico global, impactado fortemente pela pandemia. Com essa campanha pretendemos que a oferta do seguro de Vida chegue cada vez mais ao público-final. Os corretores são essenciais nesse processo, disseminando a cultura do seguro e sua importância na proteção do patrimônio e sucessão familiar”, afirma Raphael De Luca, diretor comercial da Mapfre Brasil.

Com duração de seis meses, o “Grande Prêmio Vida 2021” vai premiar corretoras que atingirem a produção mínima de prêmio emitido líquido anual de 4 mil euros (equivalente em real, de acordo com a taxa de câmbio) e que emitirem, no mínimo, 12 novas apólices de seguro de vida individual. No caso do Brasil, fazem parte os produtos Mapfre Vida Você Multiflex, Mapfre Vida Especial e Mapfre Vida Você Mulher.

Os participantes concorrerão em dois níveis: global, com corretores de países da América Latina, e nacional, com corretores locais. A campanha terá etapas mensais – uma para cada país ou região – que vão premiar com kits especiais as 18 melhores corretoras, sendo duas por território e uma por categoria.

Já na premiação final – em níveis nacional e global – serão reconhecidas as três melhores corretoras de cada categoria, de acordo com critérios estabelecidos. Os vencedores no Brasil ganharão ingressos exclusivos para o GP Brasil 2022 de Fórmula 1.

“Essa ação celebra a relação que temos com nossos corretores ao redor do mundo. O “Grande Prêmio Vida 2021″ é uma forma de reconhecermos o grande trabalho feito por todos eles”, diz Hamilton Sobrinho, diretor do Canal Corretor da Mapfre Brasil.

Corretores que queiram participar do Grande Prêmio Vida 2021 Mapfre podem falar via e-mail [email protected] ou com o assessor comercial Mapfre de seu contato. Informações adicionais no link https://seja.one/clientes/ MAPFRE/GPVida21/video.mp4

K.L.

Revista Apólice