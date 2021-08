Reconhecida pelo mercado por suas inúmeras iniciativas disruptivas, a MAG Seguros acabou de lançar mais uma entrega: a nova versão do portal de gestão de vendas.

O Sistema de Gestão de Vendas já existe na seguradora há mais de dez anos e, ao longo desse período, já passou por algumas atualizações. Nesta semana, a companhia lançou a mais recente versão, com mudanças que privilegiam a experiência do usuário para a gestão de resultados e performance.

“Com o novo painel, nosso time comercial conta com um sistema que oferece uma navegação simples, fácil e intuitiva, com dados personalizados que levam em consideração a especificidade de cada linha de negócio que a MAG atua. Desta forma, nossos líderes comerciais podem ter ainda mais informações, com acesso a qualquer lugar ou dispositivo, o que favorece o acompanhamento de corretores e parceiros, contribuindo com a geração de negócios para esses profissionais”, explica Osmar Navarini, diretor comercial da empresa.

Vale destacar que a seguradora foi uma das pioneiras no desenvolvimento de ferramentas digitais para vendas, como o Venda Digital, que desde 2018 permite a comercialização de todo portfólio da seguradora de forma totalmente online, remota e com a máxima segurança.

A companhia também, em 2014, lançou o primeiro e-commerce do país direcionado a seguro de vida e previdência, algo que ano após ano vem sendo aprimorado pela empresa e é um dos grandes diferenciais da empresa junto aos seus parceiros de negócio.

N.F.

Revista Apólice