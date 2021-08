A MAG Seguros realizou mais um webinar a fim de apoiar os seus corretores parceiros e mostrar as principais técnicas sobre indicações e fechamento. O debate teve a mediação de Miguel Duarte, superintendente Regional, e a participação dos executivos João Manuel Rezende, superintendente Comercial de Salvador, e Waleska Servegnini, superintendente Comercial de Vitória.

Rezende iniciou o bate-papo frisando a importância do corretor estar sempre ciente do seu papel no processo de vendas. “É necessário que esteja bastante claro quem é o especialista em vida e previdência. É preciso se empoderar desse papel.” Segundo o executivo, para tranquilizar o segurado é preciso apresentar firmeza, clareza e entendimento sobre o assunto. “É importante que o profissional esteja seguro antes de realizar a sua consultoria”, completa.

Uma das técnicas de fechamento citadas pelos líderes foi a da urgência. O vendedor precisa dominar as necessidades apresentadas pelo cliente, mostrando as soluções que serão utilizadas. Um ponto fundamental é destacar a importância e os benefícios dos serviços.

Com relação às indicações, segundo Waleska, tão importante quanto fechar a venda é fazer relacionamento. Para ela, a recomendação amplia o networking e a possibilidade de fechar novos negócios. “O melhor momento hoje, para se pedir indicação, é justamente no fim da consultoria, pois o cliente já vai estar ciente sobre a empresa. Dessa forma, ele consegue visualizar com clareza as pessoas que ele pode indicar”, opina a executiva.

Durante o webinar da MAG Seguros, os convidados fizeram simulações para exemplificar algumas técnicas fundamentais de como realizar fechamento e conseguir indicações. Dentre elas, levar para o cliente questionamentos sobre dados e deixar claro a importância de proteger a saúde dele e da família.

Para finalizar, Rezende destacou que o corretor precisa sensibilizar e conduzir o cliente para o fechamento efetivo. “É preciso garantir que as soluções apresentadas estejam afinadas com as necessidades dos prospects e manter sempre o discurso alinhado com o que eles buscam”, acrescenta o superintendente.

Para conferir a live, basta acessar o link.

N.F.

