A Liberty Seguros lança mais uma edição da Academia Digital, treinamento criado para engajar e capacitar corretores a venderem seguros por meio das redes sociais. Além de recapitular dicas para ampliar os negócios em mídias como Facebook e Instagram, por meio de módulos revitalizados de versões passadas do treinamento, a edição deste ano do curso engloba técnicas para os corretores ofertarem seguros pelo LinkedIn, principal rede social voltada para negócios.

A nova temporada terá início no dia 19 de agosto, às 16h, durante o webinar de lançamento na plataforma de treinamento da empresa, ministrado pelo especialista de marketing digital e parceiro da seguradora, Lorran Souza. A Academia Digital faz parte do “Cresça com o Digital”, que reúne todas as iniciativas e ferramentas digitais que a companhia oferece para que os corretores possam desenvolver o trabalho nas redes sociais.

Para este ano, a seguradora desenvolveu um mix de conteúdos gravados, que serão versões revitalizadas de módulos compartilhados em versões passadas do treinamento, e aulas ao vivo com temáticas inéditas.

“Desde a primeira edição da Academia Digital, em 2018, os treinamentos já impactaram mais de 2.700 corretores, e estamos extremamente orgulhosos pelo resultado”, comenta o vice-presidente comercial da companhia, Marcos Machini. “A quarta temporada do curso vem para recapitular o que já foi ensinado com foco em Facebook e Instagram e trazer dicas para vender seguros no Linkedin, com o objetivo de desenvolver os corretores nestas ferramentas, para ajudá-los a crescer junto à companhia e expandir suas carteiras por meio do digital”, completa.

Abaixo, os conteúdos da quarta temporada da Academia Digital:

Conteúdos revitalizados

– Episódio 1: Facebook Business e as mais novas atualizações para seguros

– Episódio 2: Instagram Business e seus últimos recursos

– Episódio 3: Google Meu negócio para corretores de seguros

– Episódio 4: Como criar campanhas de Google ADS em 2021

– Episódio 5: Produção de conteúdo na era digital para corretores

Aulas inéditas

– Episódio 6: Bate-papo com os corretor sobre os resultados de marketing digital, no webinar ao vivo

– Episódio 7: Linkedin para corretores de seguros

– Episódio 8: Bate-papo com corretores ou profissionais de marketing digital sobre produção de conteúdo no LinkedIn em webinar ao vivo, com a participação de Eduardo Cortês.

– Episódio 9: Anúncios avançados no Instagram e Facebook

– Episódio 10: Ferramentas da Liberty para corretores de seguros

– Episódio 11: Webinar de encerramento com Lorran Souza e Dalva Correia sobre o conteúdo compartilhado nas aulas anteriores + aula ao vivo sobre como escrever posts no Instagram

Além do webinar de abertura, a Liberty realizará mais duas lives com especialistas de setores variados como parte da Academia Digital. No dia 1º de setembro, a companhia promoverá um encontro entre Lorran Souza e o especialista em vendas, Eduardo Cortêz. Já no dia 16 de setembro, a seguradora encerrará o treinamento com um evento online sobre comunicação de impacto, novamente intermediado por Lorran Souza, e trará como convidada Dalva Corrêa, LinkedIn Top Voice 2020, mentora de escrita e fundadora do Batida Perfeita.

N.F.

Revista Apólice