O executivo Leonardo Gava assumiu a diretoria de Operações da Allianz Partners Brasil. Com 18 anos de experiência no mercado de operações de call center, assistência para seguradores e montadores, Gava conta com uma extensa bagagem em transformação operacional, redesign de processos e implementação de novos contratos focados em eficiência e experiência do cliente.

Graduado em Ciências da Computação pela Universidade Anhembi Morumbi, Gava também possui MBA de Gestão Empresarial na Fundação Getúlio Vargas (FGV). Recentemente atuava como gerente de Projetos Estratégicos no escritório global da Allianz Partners, na França, e liderou projetos globais em Roadside Assistance, vinculados à simplificação de processos, digitalização e automação em mais de 25 unidades de negócios da empresa.

Colaborador na empresa há mais de sete anos, o executivo acredita que a bagagem internacional irá contribuir para o alcance das metas regionais, locais e globais, possibilitando a implementação de processos operacionais inovadores para o mercado brasileiro.

