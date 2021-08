A Kipp Saúde, empresa de planos individuais do Grupo Omint, iniciou o mês de agosto com condições especiais para novos clientes que contratarem um dos quatro planos de saúde da marca. Clientes que tenham tomado a primeira, segunda ou dose única da vacina contra a Covid-19 ganham um desconto exclusivo de 50%, aplicado nas mensalidades de setembro e outubro de 2021 do novo plano. A campanha promocional é válida para os novos contratos com pagamento confirmado entre os dias 2 e 31/8/2021.

“O propósito da empresa é cuidar da saúde das pessoas todos os dias do ano, em todos os momentos, oferecendo uma série de iniciativas para promover equilíbrio do corpo e da mente, e não apenas quando elas apresentam queixas. Nesse momento de avanço da vacinação contra a Covid-19, percebemos como altamente oportuno valorizar as pessoas que cuidam da sua saúde e estão se protegendo da pandemia, presenteando-as com um desconto especial para que contem com um plano de saúde”, declara o gerente comercial da companhia, Leandro Rodrigues.

Rodrigues ainda destaca o caráter de acompanhamento personalizado na jornada do cliente Kipp, reforçado pela “Ekipp de Saúde” com médicos, enfermeira, psicólogo, educador físico e nutricionista. “A atenção primária à saúde foi priorizada na organização por possibilitar o acompanhamento da saúde dos nossos clientes de maneira próxima, customizada e perene”, completa.

Para ter acesso ao desconto, é necessário apresentar a carteira digital de vacinação, a ser baixada na plataforma ‘Conecte SUS’, por meio do link ou app Conecte SUS.

N.F.

Revista Apólice