Com o apoio de programas de fomento à inovação, o mercado acompanha o surgimento de insurtechs como a IZA, uma seguradora digital, com cinco meses de atuação no mercado. “Nascemos com a ideia de desenvolver uma solução que permitisse proteger o brasileiro que só depende dele para sobreviver. Ou seja, todos que não podem contar com um plano de saúde, que, caso não consigam trabalhar, não têm poupança para tratamento médico adequado. Como trabalhei a vida toda com seguros, vi a oportunidade de lançar produtos mais adequados a essa população, hoje desassistida pelo mercado tradicional”, explica Gabriel de Ségur, CEO e fundador da IZA.

Apesar de jovem, a insurtech tem entre os co-fundadores profissionais com larga trajetória, com experiência em players do setor de seguros. Ao lado de Gabriel, completam o trio Amanda Senedesi e Amanda Nespatti. Em um mercado engessado e tradicional, os três se uniram para transpor barreiras que limitavam inovações tecnológicas e democratização do acesso à diversidade de coberturas.

Desenvolveram um modelo de seguro capaz de se adequar e atender uma demanda de profissionais autônomos e de empresas de prestação de serviço. Reuniram um time com desenvolvedores, engenheiros de dados, especialistas em tendências digitais, design e comunicação. Todos alinhados às estratégias de negócio e inovação. A investida no mundo digital ganhou vida após o projeto participar e ser aprovado na primeira turma do “sandbox” regulatório organizado pela Superintendência de Seguros Privados (Susep), um ambiente criado para que empresas apresentem novos produtos e serviços para o mercado de seguros. O modelo de negócio já desperta olhares atentos de investidores-anjo: até julho, a IZA captou R$ 13 milhões em duas rodadas de investimento.

A insurtech lançou a operação em abril deste ano, oferecendo um seguro totalmente digital, em plataforma mobile e web, sem burocracia, com apólice de R$ 30 mil para proteção dos segurados em caso de acidentes, a um valor mensal inferior a R$ 1 por dia. O plano integra cinco coberturas decorrentes para serem acessadas em caso de acidentes (atendimento médico, hospitalar e odontológico; incapacidade temporária; invalidez permanente; morte e assistência funeral). O valor é usado como uma poupança, na qual o segurado tem autonomia para utilizar a proteção financeira de acordo com a necessidade do seu sinistro.

Com os recursos investidos, a insurtech traça planos agressivos para expansão. O montante será utilizado para reforçar e ampliar canais de distribuição e fechar modelos inovadores de parceria com empresas interessadas em oferecer benefícios para funcionários e prestadores de serviço.

“Possuímos um sistema capaz de personalizar o produto conforme a necessidade de cada cliente, principalmente de empresas. A IZA consegue fazer a proteção no formato intermitente, ou seja, por um dia, por algumas horas, durante uma entrega ou prestação de serviços, dependendo do segmento em que o cliente trabalha”, avalia Ségur.

K.L.

Revista Apólice