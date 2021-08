Corretores de seguros, seguradores e resseguradores estão otimistas quanto ao desempenho do mercado de seguros no segundo semestre. É o que mostra a última edição do Índice de Confiança do Setor de Seguros (ICSS), calculado com base em pesquisa da Fenacor e que resulta de três variáveis: ICGC (Índice de Confiança das Grandes Corretoras), ICES (Índice de Confiança e Expectativas das Seguradoras) e ICER (Índice de Confiança e Expectativas das Resseguradoras).

Em julho, o ICSS ficou em 131,1, a segunda maior marca do ano, superada apenas por aquela registrada em junho (132).

Nesta edição, o destaque foi que nenhum dos entrevistado projetou uma queda no faturamento do setor de seguros em 2021. Para 82% dos seguradores, 59% dos corretores e 60% dos resseguradores, haverá um cenário “melhor” nos próximos meses. Há ainda 6% dos corretores que acreditam em um quadro “muito melhor”.

Além disso, 18% dos seguradores, 35% dos corretores e 40% dos resseguradores responderam que não ocorrerá mudanças com o nível do faturamento do mercado de seguros apurado até agora, mantendo-se estável.

Quanto à rentabilidade dos seus negócios na segunda metade de 2021, nenhum corretor ou ressegurador entrevistado teme uma queda. Essa possibilidade preocupa apenas 6% dos seguradores ouvidos.

Acreditam em um quadro de estabilidade 41% dos seguradores, 47% dos corretores e 60% dos resseguradores.

Já para 53% dos corretores e dos seguradores e 40% dos resseguradores, haverá um crescimento dos níveis de rentabilidade registrados no primeiro semestre.

Com relação ao desempenho da economia brasileira nos próximos meses, 76% dos seguradores, 70% dos corretores e 60% dos resseguradores entrevistados apostam em uma retomada do crescimento até o final do ano. Nenhum segurador ou corretor acredita em um quadro pior, cenário que é projetado por apenas 20% dos resseguradores.

Há ainda 18% dos seguradores, 24% dos corretores e 20% dos resseguradores que projetam uma estabilidade até o encerramento do exercício.

Veja, abaixo, os quadros com os percentuais indicando a avaliação do mercado:

Crescimento da Economia Brasileira

Rentabilidade do seu setor

Faturamento do seu setor

N.F.

Revista Apólice