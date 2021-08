Em reunião presidida por Gabriele Galateri di Genola, o Conselho de Administração da Assicurazioni Generali aprovou o Relatório Financeiro Semestral Consolidado de 2021 do Grupo Generali, manifestando a sua satisfação pelos excelentes resultados alcançados num ambiente particularmente desafiador. Os principais destaques foram:

– O resultado operacional subiu para € 3 bilhões (+ 10,4%), graças ao desenvolvimento positivo dos segmentos de Vida, Gestão de Ativos e Holding e outros negócios. A excelente contribuição do segmento de Property & Casualty (P&C) foi confirmada;

– Os prêmios brutos emitidos aumentaram para € 38 bilhões (€ 36,5 bilhões 1S2020, + 5,5%), tanto no segmento de Vida (+ 5,8%) quanto no segmento de P&C (+ 4,9%);

– Excelência técnica é confirmada com um Combined Ratio estável em 89,7% (89,5% 1S2020);

– A Margem dos Novos Negócios foi excelente e ficou em 4,67%, entre as melhores do setor (3,94% 1S2020);

– O resultado líquido do segmento de Gestão de Ativos cresceu para € 226 milhões (+ 38%). Os ativos sob a gestão de terceiros aumentaram para € 113,4 bilhões (€ 104,0 bilhões em 31 de dezembro de 2020), graças a € 8,6 bilhões em entradas líquidas e ao desempenho positivo do mercado financeiro;

– A Taxa de Solvência era extremamente sólida em 231% (224% FY2020);

– Forte crescimento do resultado líquido, que aumentou em € 1.540 milhões (€ 774 milhões 1S2020).

O CEO do Grupo, Philippe Donnet, disse que “os excelentes resultados atuais confirmam que estamos no caminho para entregar as estratégias traçadas pelo plano “Generali 2021”, mesmo neste cenário desafiador. O crescimento significativo alcançado nos primeiros seis meses do ano reforça a posição da companhia como líder europeia, graças à excelência operacional, aceleração da inovação digital e qualidade da nossa rede de distribuição. Continuaremos a avançar com um foco ainda mais forte em nossa ambição de sermos parceiros para toda a vida, aproveitando o entusiasmo, a paixão e a energia de nossos 72 mil colegas e 165 mil agentes em todo o mundo, e estamos ansiosos para apresentar o novo plano, no Dia do Investidor, em 15 de dezembro”.

N.F.

Revista Apólice