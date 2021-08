A Generali tem investido em equidade de gênero, diversidade e inclusão. A companhia mantém seus valores focados em políticas afirmativas que condizem com as mudanças do mundo globalizado e, dentro de suas propostas inovadoras, visa alavancar o engajamento da equipe com a promoção de lideranças femininas que aquecem ainda mais o time.

Claudia Lopes, Débora Helena da Silva Pinto, Tatiana Franzoe e Vanessa van Enck Ramos. Estas são as quatro mulheres que compõem novas lideranças estratégicas na empresa. Anunciadas como diretora Comercial & Marketing, superintendente de Pessoas e Organização, superintendente de Jurídico e Compliance e superintendente de Gestão de Riscos, respectivamente, as executivas estão na linha de frente da seguradora para fazer a diferença.

Claudia está na companhia desde 2016 e é a nova head da área Comercial e Marketing. Formada em Administração de Empresas e pós-graduada em Marketing, ela fez sua especialização em Gestão de Negócios em Oxford. A executiva tem mais de vinte anos de experiência em massificados e desenvolveu sua carreira em distribuição de seguros através de Bancassurance e Varejo.

“Esse movimento em prol da equidade de gêneros em cargos de liderança é extremamente positivo e importante. Se chegamos até aqui, com pautas afirmativas dentro e fora das companhias, podemos concluir que estamos evoluindo. Investir em nós mesmas buscando especialização e aprendizado é fundamental, e estar em uma empresa que tem esse olhar é importantíssimo para a nossa carreira”, afirma Claudia.

Débora conta com mais de 20 anos de experiência na área de Recursos Humanos, tendo atuado em empresas multinacionais de grande porte nos setores de seguros, telecomunicações, energia, dentre outros. Desde junho, assumiu a superintendência de Pessoas e Organização da Generali. Possui doutorado em Sociologia, mestrado em Economia e Gestão Empresarial, MBA em Gestão de Recursos Humanos e graduação em Administração de Empresas.

“Fazer parte desse time é muito gratificante para mim, pois a empresa é totalmente engajada em qualidade de vida e cuidado de seus funcionários. Estou muito animada com os projetos que estarão sob o meu guarda-chuva, como o Comitê de Diversidade & Inclusão e o Programa Generali Contigo, que tem ajudado os colaboradores a lidarem com diversos desafios na vida pessoal neste momento de pandemia”, declara Débora.

Tatiana, que lidera a superintendência de Jurídico e Compliance, traz no currículo uma pós-graduação em Direito Processual Civil, especialização em Direito Empresarial do Trabalho e MBA em Gestão de Seguros e Resseguros. Apaixonada por diversidade, a executiva já atuou em renomados escritórios de advocacia, em seguradoras nacionais e multinacionais e possui experiência em gestão de contencioso e consultivo nas áreas trabalhista, cível, regulatória (Susep), criminal e em direito do consumidor.

“O papel do gestor do Jurídico empresarial mudou muito nos últimos anos. Para entender o negócio e prover o melhor aconselhamento jurídico, busco me relacionar com as pessoas e escutar diversas visões. Não posso estar atenta apenas aos livros e leis, mas também aos objetivos do negócio. Agregar o conceito de Compliance à visão Jurídica garante a adequação às normas locais e do Grupo e, em consequência, a sustentabilidade do negócio. Essa visão fortalecerá a companhia como uma das mais significativas seguradoras de nicho no país”, declara Tatiana.

A quarta contratação feminina da Generali Brasil é a executiva Vanessa, superintendente da área de Gestão de Riscos, que identifica, avalia, controla e monitora os diversos riscos da companhia com o intuito de mitigar exposições que possam afetar a reputação e o desempenho da seguradora. Ela é graduada em Ciências Atuariais, tem pós-graduação em Risk Management e MBA em Gestão de Pessoas. Atua no mercado segurador há 20 anos, sendo os últimos 6 dedicados a gerenciamento de riscos.

“Estar entre as lideranças femininas estratégicas da companhia é um tipo de risco bom, que vale a pena se expor, mais conhecido como oportunidade. E, para mim, é uma oportunidade incrível! A empresa vem estimulando o potencial feminino e incentivando a diversidade de gêneros e de pensamento, permitindo que mais mulheres sirvam de inspiração para todo o time”, afirma Vanessa.

“Queremos ser uma das maiores seguradoras de Vida, Massificados e Grandes Riscos no mercado brasileiro. Para isso, contamos com nosso time reforçado, a começar com a presença da Claudia tanto na área comercial quanto no marketing. Temos muitos projetos relacionados à área de RH, como o Comitê de Diversidade & Inclusão, e serão ainda mais eficazes com a chegada da Débora. A Tatiana, além de experiência jurídica, possui conhecimento da área de negócios e RH. Por fim, a Vanessa, que agrega com seus estudos os aspectos inerentes aos riscos, ameaças, vulnerabilidades e oportunidades. Essas quatro executivas inspiradoras têm papel importantíssimo no crescimento da nossa companhia e no incentivo à nova geração de líderes femininas”, finaliza Andrea Crisanaz, CEO da Generali.

