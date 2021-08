No dia 25 de agosto, quarta-feira, o Gboex promoverá mais uma etapa do circuito de cursos para corretores parceiros da entidade, gestores comerciais e participantes convidados, a partir das 9h. O palestrante e escritor do livro “Vendedores de alta performance”, André Silva, passará dicas sobre como vender mais em épocas de pandemia. Esta será a segunda capacitação ministrada pelo consultor, que já abordou técnicas e táticas de negociação.

A programação tem continuidade em 22 de setembro, discutindo o tema “Como Vender no Digital”, às 9h. As iniciativas integram o programa Qualifica e são realizadas na modalidade online, em ambiente virtual fechado e seguro. Os profissionais que participaram da primeira etapa, no mês de julho, puderam interagir com perguntas e comentários e demonstraram interesse nos assuntos.

O circuito segue até outubro, com o debate sobre “Alta performance em vendas” no dia 20, também a partir das 9h. A coordenação das ações é da superintendência comercial, Comunicação e Marketing em parceria com a Gerência de Recursos Humanos do Gboex, e tem como meta oportunizar crescimento profissional por meio do repasse de conhecimentos. Entre os objetivos do programa Qualifica está a entrega de técnicas e táticas para uma alta performance nas vendas dos produtos.

Com quase 20 anos de carreira e centenas de apresentações, Silva é referência em técnicas de negociação e vendas do Brasil. Com experiência como vendedor em grandes empresas, o autor faz apresentações com um viés objetivo: reverter a aprendizagem em vendas. O especialista treinou mais de 125 mil pessoas no país, além de ter exercido mentorias para mais de 3 mil vendedores e 5 mil líderes.

Para saber mais e ser um corretor Gboex, os profissionais devem entrar em contato com a Unidade de Negócios mais próxima ou por meio do Portal do Corretor, na aba “Seja um corretor”. Para mais informações sobre a área comercial: WhatsApp (51) 99549.1172 ou e-mail [email protected]

N.F.

