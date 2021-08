EXCLUSIVO – Na noite de ontem, 12 de agosto, a Fenacor apresentou os detalhes do projeto “Família em Ação”, que tem como objetivo principal apoiar ações sociais e de âmbito nacional, dando suporte a famílias que se encontrem em situação de vulnerabilidade. A ideia surgiu dos dirigentes da Federação e dos Sincors, que falaram sobre como vai funcionar o movimento durante uma live.

A cada doação feita, a Fenacor irá dobrar o valor. A entidade visa recolher recursos para comprar cestas básicas, que custam em média R$ 75, para distribuir para as famílias que precisam em todo o Brasil. “A nossa intenção é aumentar a corrente de apoio e amparo a essas pessoas. Foi criada uma conta exclusiva para receber as doações e que passará por auditoria independente, mantendo a transparência da ação. Dados da CUFA (Central Única das Favelas) apontam que 120 mil brasileiros estão enfrentando um quadro de ‘vulnerabilidade extrema’, por não terem nada para comer. É fundamental que todos ajudem, pois de pouco em pouco fazemos a diferença”, afirmou Armando Vergílio, presidente da Federação.

Os executivos João Luiz Lima, da Tokio Marine, e Alfeo Marchi, da MAG Seguros, participaram da transmissão ao vivo e anunciaram que as companhias irão doar 1000 cestas básicas cada. Rivaldo Leite, da Porto Seguro, disponibilizou as instalações das sucursais da companhia para a acomodação das cestas básicas doadas.

Vídeos com depoimentos dos vice-presidentes das seguradoras apoiadoras da ação (HDI, SulAmérica, Zurich e Bradesco Seguros) foram exibidos durante o evento. Além disso, ao longo da reunião diversos corretores e outros profissionais do mercado já começaram a fazer doações. “A partir de hoje, qualquer pessoa pode doar um cesta básica pronta diretamente na sede do Sincor de seu estado, se assim desejar. Todos que estão nos assistindo são madrinhas e padrinhos desse projeto, e vocês tem como missão disseminar essa corrente de apoio”, disse Vergílio.

A vice-presidente da Fenacor e presidente do Sincor-MG, Maria Filomena Branquinho, ressaltou a importância de todo o setor abraçar essa causa, lembrando que “a missão do mercado de seguros e do corretor é proteger as pessoas. Alexandre Camillo, presidente do Sincor-SP, informou que o Sindicato irá doar 500 cestas, além daquelas que serão doadas por profissionais do estado.

As doações podem ser feitas pelo PIX (utilizando a chave [email protected]) ou através de depósito em conta corrente aberta pela Fenacor (Banco do Brasil – Agência 1251 – Conta Corrente 17553-6 – CNPJ 42.564.922/0001-71). No estado que mais arrecadar doações, ao invés de dobrar, a Fenacor irá triplicar o número de cestas arrecadadas.

Mais informações estão disponíveis no site da campanha.

Nicole Fraga

Revista Apólice