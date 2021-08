A Fácil Assist anunciou o lançamento da plataforma Varejo 2.0, que oferece serviços assistenciais customizáveis para o setor varejista. Com crescimento de 10% dos acionamentos por serviços residenciais durante a pandemia, a iniciativa possibilita a personalização completa da interface, permitindo às empresas expandirem uma frente de negócios em soluções de assistência sob demanda.

Durante as fases mais restritivas de circulação e fechamento do comércio, os canais digitais de serviços se provaram ainda mais essenciais para as marcas, especialmente entre as varejistas. Com a novidade, a organização visa aumentar sua carteira de parceiros entre as empresas de grande e médio porte que buscam um novo ponto de contato com os clientes. Por isso, a empresa desenvolveu uma estrutura de e-commerce white label (ou seja, customizável) e APIs abertas, possibilitando a comercialização dos produtos para os consumidores finais através da marca parceira.

“Criamos uma solução para todas as marcas que querem se fazer presentes no dia a dia das pessoas – da administradora de condomínio ao banco digital. Operacionalizar, escalar e gerir uma nova operação de negócio como essa exige um tempo, investimento e tecnologias que muitas vezes inviabilizam a implantação de projetos deste nível até mesmo dentro de grandes empresas. Como já temos uma estrutura sólida, reconhecida e com capilaridade, queremos conectar serviço e demanda por meio dessas parcerias”, conta Adriano Silva, diretor comercial da companhia.

De acordo com os últimos dados divulgados pela Susep (Superintendência de Seguros Privados), apenas 14,6% dos domicílios no Brasil possuem apólices de seguro residencial. O índice revela uma latência de consumo no mercado, que mostra um potencial para a contratação de atendimento técnico sob demanda. No último ano, os serviços de encanador, eletricista e consertos de eletrodomésticos lideraram, respectivamente, os atendimentos mais solicitados nos canais da empresa.

“O mercado de serviços está em ascensão e representa uma grande oportunidade na pandemia, quando o lar voltou a ser o núcleo da rotina. Na Fácil Assist, temos uma estrutura de monitoria da rede de prestadores que nos permite um acompanhamento do serviço de ponta a ponta. Entendemos que o mercado caminha para trazer plataformas de marcas que sejam como marketplaces de serviços e produtos diversos para entregar mais facilidades aos consumidores”, avalia Silva.

Implementação rápida e portfólio de serviços abrangente

A plataforma Varejo 2.0 oferece as opções de parceria e-commerce e parceria de API. No caso da parceria e-commerce, a Fácil Assist entrega uma solução de front-end customizada com as cores e guias da marca parceira, o que permite a criação do marketplace em até 30 dias. Além disso, ela fica responsável pela gestão do e-commerce e pela estruturação do portal, o que permite que os parceiros tenham sua própria rede de afiliados e sejam remunerados pelo canal.

No caso da parceria de API, a empresa fornece uma documentação simples para que o parceiro tenha acesso aos produtos e a toda a base informada em tempo real. Neste formato, os pedidos e atendimentos são realizados diretamente pela companhia.

Em ambos os modelos, a Fácil Assist oferta serviços assistenciais sob demanda e contratação de pacotes pela sua própria rede de fornecedores. Serviços de assistência residencial e automotiva estão disponíveis para contratação sob demanda, incluindo: assistência de guincho, SOS mecânico, encanador, eletricista, chaveiro, instalação de móveis, troca de pneus, aluguel de carros, entre outros serviços especializados. Os pacotes de assinatura incluem cobertura residencial, automotiva e/ou funerária, definidos de acordo com a necessidade do cliente.

N.F.

Revista Apólice