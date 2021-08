Um evento muito aguardado e que está gerando bastante engajamento nas redes sociais é o painel “Cenários Econômicos: oportunidades e desafios para o mercado segurador”, promovido pelo Sindicato das Seguradoras (Sindseg PR/MS) em comemoração ao seu aniversário de 97 anos, mediado pelo jornalista Carlos Alberto Sardenberg.

Por questões contratuais, que envolvem direitos de uso de imagem, o evento não ficará disponível na internet após a sua exibição pela TV Sindseg PR/MS. “Portanto será um momento único, um encontro de personalidades qualificadíssimas para entender o momento econômico, as transformações tecnológicas e regulatórias que estão ocorrendo no mercado com impacto direto no dia a dia das pessoas que trabalham com seguro”, explica o presidente do Sindseg PR/MS, Altevir Prado.

O painel será mediado por um dos jornalistas de economia mais respeitados do Brasil, Carlos Alberto Sardenberg, e terá a participação do presidente da CNseg Marcio Coriolano, do presidente da Bradesco Seguros, Ivan Gontijo e do presidente da HDI, Murilo Riedel.

Os interessados devem se inscrever no canal da TV Sindseg PR/MS no YouTube e acessar no dia 25/08 às 17h. O link do canal é: https://www.youtube.com/SindsegPRMS-TV

Formato

O painel começa às 17h com uma exposição inicial de Sardenberg sobre a situação do país, inflação, taxa de juros, nível de endividamento, existência ou não de espaço fiscal para investimentos em 2022 e as oportunidades para o setor segurador.

Com base neste cenário traçado por Sardenberg, os painelistas vão debater durante duas rodadas de perguntas, procurando esclarecer as grandes questões que impactam a atividade no momento: a celeridade das mudanças nos marcos regulatórios, como as seguradoras estão se adaptando aos fenômenos da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), Open Insurance e Sandbox, tendo como pano de fundo o momento econômico e os novos modos de consumo.

SERVIÇO:

EVENTO: Painel comemorativo ao aniversário de 97 anos do Sindseg PR/MS

TEMA: Cenários Econômicos: oportunidades e desafios para o mercado segurador

MEDIADOR: Jornalista de economia Carlos Alberto Sardenberg

PAINELISTAS: Marcio Coriolano (CNseg), Ivan Gontijo (Bradesco Seguros), Murilo Riedel (HDI) e Altevir Prado (Sindseg PR/MS)

DATA: 25/08/2021

HORÁRIO: 17h

INSCRIÇÃO E ACESSO: https://www.youtube.com/SindsegPRMS-TV

Revista Apólice