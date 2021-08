Considerado o mais importante evento do setor de seguros, a Conseguro 2021 será marcada pela presença de dezenas de especialistas debatendo diversos temas, entres eles: regulação, sustentabilidade, percepções e tendências do novo consumidor, desafios do open insurance, comunicação em uma sociedade em transformação, gestão de risco, infraestrutura de transporte, seguro auto x proteção veicular, LGPD e segurança jurídica.

Durante o evento, representantes do setor segurador, autoridades, profissionais renomados e executivos de empresas que contribuem para fortalecer e divulgar a importância estratégica do setor para o país, tratarão de temas essenciais para quem busca atualização de conhecimento e melhor compreensão sobre o quanto o setor segurador nacional, cuja receita anual de prêmios representa cerca de 6,7% do PIB, é essencial para o desenvolvimento da sociedade e resiliente em momentos desafiadores.

Serviço: Conseguro 2021

Quando: 27/09 a 01/10

Inscrições gratuitas: conseguro.cnseg.org.br

Horário: a partir das 10h em 27/09 e a partir das 11h nos demais dias

N.F.

