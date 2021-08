Duas instituições de ensino de peso agora são parceiras. A Escola de Negócios e Seguros (ENS) e a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) assinaram memorando de entendimento para expandir a oferta de estudos acadêmicos e programas educacionais em Seguros, Capitalização, Previdência Complementar, Resseguros e segmentos correlatos.

O acordo tem como principal objetivo gerar novos conhecimentos e soluções que auxiliem profissionais e empresas que atuam no mercado de seguros a oferecer serviços cada vez mais inovadores e adequados às necessidades do consumidor. No caso da PUC-Rio, as atividades acontecerão no âmbito do Instituto de Gestão de Riscos Financeiros e Atuariais, o IAPUC.

Uma das frentes de atuação será na área de ensino. Cursos, workshops, palestras e outros programas educacionais serão concebidos em conjunto e os diplomas assinados pelas duas instituições. “Temos expertise de 50 anos na produção e difusão de conhecimentos para a indústria de seguros e toda a sociedade. A PUC-Rio também tem dado uma valiosa contribuição nesse sentido. Tenho certeza de que essa parceria disponibilizará a excelência em termos de educação para o mercado segurador”, declara o presidente da ENS, Lucas Vergilio.

Por meio da parceria, serão disponibilizados todos os cursos online da Escola, o que soma um total de 450 programas e mais de 100 cursos de pós-graduação. Com isso, a previsão é alcançar mais de 10 mil alunos no médio prazo.

Revista científica publicará pesquisas

O outro braço da parceria prevê o desenvolvimento de pesquisas acadêmicas que envolvem aspectos comportamentais, técnicos e de legislação para o setor. Elas serão conduzidas por estudiosos indicados pelas duas entidades. “O mercado de seguros vive um momento de várias transformações. Com essa parceria, vamos dar uma efetiva contribuição para apontar novos caminhos e propor soluções inovadoras aos agentes que atuam neste segmento”, avalia o decano da PUC-Rio, Prof. Luiz Roberto Cunha.

Os trabalhos mais relevantes originados pela parceria serão publicados como artigos na Revista Brasileira de Risco e Seguro (RBRS), publicação eletrônica da ENS que veicula conteúdos eminentemente técnicos e científicos sobre Risco, Seguro e Economia no Brasil e exterior. “Esses novos conhecimentos gerados pela parceria precisam ganhar visibilidade e ser democratizados. Ao publicá-los na RBRS, estamos garantindo essa projeção e fomentando literatura inédita sobre temas tão importantes”, afirma o diretor de Ensino Superior da Escola, Prof. Mario Pinto.

‘Netflix do Seguro’

A parceria trará, ainda, um benefício adicional a todos os interessados em aprender mais sobre o universo do seguro. Isso porque a ENS passará a disponibilizar cursos, webinars e palestras no ECOA, serviço de streaming da PUC-Rio, que segue modelo muito semelhante ao do Netflix, contendo entre 2 e 5 mil horas de conteúdo.

“O mundo já vivenciava um intenso processo de digitalização e, com a pandemia, esse movimento acelerou e se intensificou. As pessoas buscam cada vez mais conveniência e facilidades para acessar o que lhes interessa, por isso, passaremos a disponibilizar nossos produtos no ECOA. É mais uma importante inovação para o setor de Seguros”, destaca o diretor geral da ENS, Tarcísio Godoy.

A ENS e a IAPUC já estão planejando as primeiras atividades, que deverão ser lançadas no início de outubro. Nos próximos meses, as instituições anunciarão mais detalhes, que podem incluir linhas de pesquisas e programação de cursos.

N.F.

Revista Apólice