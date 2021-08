Um setor que apresentou crescimento de 41,1% em maio, em comparação ao mesmo período de 2020, segundo dados da CNseg (Confederação Nacional das Seguradoras), prospecta expectativas de avanço e, portanto, necessidade de profissionais que pensem de forma astuciosa o futuro dos negócios e das pessoas envolvidas. Para atender a essa demanda por qualificação, a ENS oferece o MBA Gestão Estratégica de Seguros, cujas inscrições foram prorrogadas para as turmas que terão início em setembro. Há vagas para as modalidades online com aulas ao vivo, tutorada e presencial, esta última no Rio de Janeiro (RJ).

Com duração de um ano e meio, o programa é voltado a profissionais que já atuam ou almejam atuar em carreiras de gestão em seguros, necessitando aprofundar conhecimentos em relação aos principais aspectos do mercado de resseguro, previdência privada aberta e saúde suplementar.

O conteúdo é dividido em três módulos: Instrumentais, Gestão e Específicas. Há ainda o módulo Instrumentais Opcionais, que conta com disciplinas como Matemática Financeira; Estatística Aplicada a Negócios; Cenários Econômicos; Ética e Responsabilidade Social Corporativa; e Fundamentos e Estrutura do Mercado de Resseguro.

Para participar é necessário ensino superior completo. As matrículas podem ser realizadas até 15 de setembro, para as modalidades online e presencial, e até o dia 26 do mesmo mês, para aulas tutoradas. Os interessados no MBA da ENS podem obter mais informações e efetuar inscrições no link, pelo e-mail [email protected] ou pelos telefones (11) 2739-1049/1059 e (21) 3380-1524.

N.F.

Revista Apólice