A Sabemi está lançando novos produtos em parceria com o Ceará Sporting Club. Agora, os torcedores do clube contam com mais benefícios. O pacote Torcedor Protegido conta com planos que variam de R$14,90 a R$ 24,90 por mês.

Entre as vantagens, estão a assistência proteção pessoal, sorteios mensais de até R$ 10 mil, assistência funeral individual e assistência auto restrito. A modalidade superior ainda conta com assistência residencial eletroassist e sorteios mensais de até R$ 20 mil. Com os sorteios, os sócios apoiam também o Clube: 50% da premiação será destinada aos segurados e 50% será entregue ao time. As assistências fazem parte das apólices de seguros de acidentes pessoais, que contemplam a proteção por morte acidental e por invalidez, com importância segurada de R$ 10 mil e R$ 20 mil.

“Estamos muito felizes com essa parceria, que representa a expansão da nossa marca em novos segmentos e estados”, afirma o diretor Executivo Comercial e Head de Negócios da Sabemi, Leandro de Carvalho Nunes. O executivo ainda reforça que a iniciativa traduz a essência da companhia, ao focar no bem-estar do segurado a partir de um olhar atento e personificado para as necessidades daquele público. “Este projeto nos enche de orgulho, pois nos estimula a executar aquilo que sabemos fazer de melhor: construir produtos adequados às demandas de mercado, que trazem mais praticidade e segurança na vida das pessoas”, explica.

