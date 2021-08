Cuidar da saúde nunca esteve tão em pauta na vida dos brasileiros. Mas será que estamos realmente cuidando de forma completa? Para a SulAmérica, saúde não é uma coisa só, mas sim a união de três pilares fundamentais que envolvem físico, emocional e financeiro, e essa busca por mais equilíbrio entre corpo, mente e finanças conecta pessoas de todas as idades, dos Baby Boomers à geração Z. Com esse mote, a seguradora acaba de lançar a campanha publicitária “Geração Saúde Integral”, na qual evidencia que o que importa não é a idade, mas a identidade de cada um.

“Com a nova campanha, a companhia se insere em um debate atual e questiona a forma de se pensar em gerações por idade. Atualmente, vemos que um tema é comum para todos: o cuidado com a saúde. Aí pensamos: porque as gerações são divididas por idade, e não por identidade, que é algo que une as pessoas e não as separa? Assim nasceu nossa campanha Geração Saúde Integral, que reúne todos em prol de mais qualidade de vida e equilíbrio entre as saúdes física, emocional e financeira”, define Simone Cesena, diretora de Marketing da empresa.

Para falar com essa nova geração, a Dentsumcgarrybowen desenvolveu uma nova identidade visual com apelo pop e uma campanha dinâmica, baseada em diferentes idades e estilos. Com locução de Fernanda Lima e trilha sonora de Dom La Lena, a estratégia da campanha conta com um filme em veiculação nacional na TV e também diversas ativações nos meios digitais. Conta, ainda, com influenciadores, como a Tchulim, que foi responsável por “quebrar a internet” e viralizar o termo “cringe”, após levantar uma discussão divertida pelos conflitos entre as gerações Z e Millenials, além de Karen Jonz, que surpreendeu pela espontaneidade como comentarista durante as Olimpíadas de Tóquio.

A SulAmérica desenvolveu, ainda, um teste rápido para que as pessoas possam saber como está a Saúde Integral delas. “Além do resultado, vamos oferecer, por meio de nossos parceiros, uma experiência gratuita de cuidado, como sessões com psicólogo e nutricionista na tela, orientação de saúde por telefone ou, ainda, R$ 50 para começar a investir na plataforma Órama”, explica Cesena.

A campanha da SulAmérica celebra a nova “Geração Saúde Integral”, propondo uma aproximação cada vez maior entre as pessoas de diferentes idades e estilos em torno do que as une, ao invés de focar nas diferenças que as separam.

“A crise sem precedentes que estamos vivendo por conta da pandemia de Covid-19 demonstra de forma clara a importância de cuidar da nossa saúde de forma completa para vivermos bem no hoje e também no amanhã. E a SulAmérica seguirá apoiando as pessoas nessa jornada. Faça parte, você também, da nova Geração Saúde Integral”, convida Ricardo Bottas, presidente da companhia.

