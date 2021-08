O cenário econômico do Brasil é desafiador e, como se não bastasse, as mudanças regulatórias no mercado de seguros trazem empresas totalmente digitais para concorrer diretamente com as seguradoras. Sandbox, Open Insurance, quem ganha e quem perde neste momento de revolução do mercado? Os empregos nas seguradoras tradicionais e nas corretoras sofrerão algum impacto? Evento organizado pelo traz essas e outras perguntas, que serão feitas por um dos maiores jornalistas de economia da atualidade, Carlos Alberto Sardenberg, aos participantes do painel “Cenários Econômicos: oportunidades e desafios para o mercado segurador”, que terá o presidente da CNseg Marcio Coriolano, Ivan Gontijo (Bradesco) e Murilo Riedel (HDI). O evento comemora os 97 anos do Sindicato das Seguradoras (Sindseg PR/MS) e será transmitido pelo Canal da TV Sindseg PR/MS no YouTube. Para assistir basta fazer a inscrição no canal e acessar logo mais às 17h, desta quarta-feira (25/08), pelo link https://www.youtube.com/c/ SindsegPRMS-TV.

Por questões contratuais que envolvem direito de uso de imagem, o evento só poderá ser visto ao vivo – não ficará gravado no Canal para visualização posterior.

SERVIÇO:

EVENTO: Painel comemorativo ao aniversário de 97 anos do Sindseg PR/MS

TEMA: Cenários Econômicos: oportunidades e desafios para o mercado segurador

MEDIADOR: Jornalista de economia da Rádio CBN Carlos Alberto Sardenberg

PAINELISTAS: Marcio Coriolano (CNseg), Ivan Gontijo (Bradesco Seguros), Murilo Riedel (HDI) e Altevir Prado (Sindseg PR/MS)

DATA: Hoje, quarta-feira, 25 de agosto de 2021

HORÁRIO: 17h

INSCRIÇÃO E ACESSO: https://www.youtube.com/ SindsegPRMS-TV

