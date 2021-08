A Delta Global, uma empresa do segmento de tecnologia e serviços para transportadoras e seguradoras, está com 50 oportunidades abertas. As vagas são para a área de tecnologia, nas funções de analistas de requisitos, analistas de projetos e desenvolvedores, para ocupação em sistema híbrido na sede da empresa em Porto Alegre e no centro de tecnologia, em Lavras, Minas Gerais. Interessados podem enviar o currículo para: [email protected].

Completando seis anos em 2021, a Delta Global é uma startup que iniciou como plataforma de assistência a veículos e cresceu focada em soluções em tecnologia para o mercado de frotas e transporte. Hoje, conta com mais de 200 mil veículos assistidos e uma rede de 5 mil prestadores de serviços espalhados por todo o país. A distribuição dos produtos da empresa é feita por mais de 2 mil corretores de seguros, e mensalmente, a Delta atende mais de 10 mil ocorrências por mês.

A empresa recentemente foi acelerada pela Randon Ventures, braço de investimentos da gigante industrial, e recebeu o apoio da Endeavor Brasil. A Delta Global tem como clientes grandes frotas e marcas reconhecidas internacionalmente como Sompo Seguros, JBS e Randon.

K.L.

Revista Apólice