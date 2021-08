A ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) disponibilizou os números de beneficiários de planos de saúde relativos ao mês de junho. Nesse período, o setor se manteve em curva de crescimento e totalizou 48.238.177 usuários em planos de assistência médica e 27.818.231 em planos exclusivamente odontológicos.

No que se refere ao primeiro semestre de 2021, o número de beneficiários cresceu 624.614 em planos de assistência médica (comparativo entre janeiro e junho). Já nos planos exclusivamente odontológicos houve um aumento de 873.696 usuários neste mesmo período. As informações estão disponíveis na Sala de Situação, ferramenta de consulta no portal da reguladora.

No caso dos planos médico-hospitalares, em um ano houve incremento de 1.529.938 beneficiários – o equivalente a 3,12% de aumento em relação a junho de 2020. No comparativo de maio com abril, o crescimento foi de 132.011 mil usuários. O total de beneficiários é o maior número registrado desde julho de 2016. Antes disso, só foi superado em junho daquele ano, quando o setor atingiu 48.266.704 beneficiários nessa segmentação.

Já nos planos odontológicos, foi registrado aumento de 2.543.026 beneficiários em um ano, o que representa 9,35% de crescimento no período, e de 326.711 em um mês (comparativo com maio).

Entre os estados, no comparativo com junho de 2020, a saúde suplementar registrou aumento de beneficiários em planos de assistência médica em 23 unidades federativas, sendo São Paulo, Minas Gerais e Paraná os que tiveram o maior ganho de beneficiários em números absolutos. Entre os odontológicos, 27 unidades federativas registraram aumento no comparativo anual, sendo São Paulo, Minas Gerais e Paraná também, os estados com maior crescimento em números absolutos.

A ANS ressalta que os números podem sofrer modificações retroativas em função das revisões efetuadas mensalmente pelas operadoras.

Confira as tabelas de evolução de beneficiários da saúde suplementar por tipo de contratação do plano e por UF em diferentes competências:

Número de beneficiários com planos de assistência médica por tipo de contratação Competência Coletivo Individual ou Familiar Não Identificado Total Empresarial Adesão não identificado jun/21 32.946.279 6.292.549 417 8.936.163 62.769 48.238.177 mai/21 32.813.752 6.282.561 418 8.946.428 63.007 48.106.166 abr/21 32.673.521 6.261.230 418 8.972.206 64.437 47.971.812 mar/21 32.546.156 6.268.235 419 8.996.345 64.759 47.875.914 fev/21 32.335.986 6.273.955 419 9.013.084 66.703 47.690.147 jan/21 32.228.312 6.289.205 420 9.028.281 67.345 47.613.563 dez/20 32.198.720 6.311.238 421 9.035.429 67.689 47.613.497 nov/20 32.083.034 6.295.403 422 9.011.106 68.513 47.458.478 out/20 31.885.218 6.274.217 422 9.014.493 73.727 47.248.077 set/20 31.714.264 6.244.967 424 8.997.287 74.212 47.031.154 ago/20 31.596.287 6.228.589 434 8.983.329 75.403 46.884.042 jul/20 31.564.487 6.217.963 434 8.952.482 75.817 46.811.183 jun/20 31.475.806 6.219.268 434 8.933.906 78.825 46.708.239

Número de beneficiários com planos Exclusivamente Odontológico por tipo de contratação Competência Coletivo Individual ou Familiar Não Identificado Total Empresarial Adesão não identificado jun/21 20.282.723 2.751.668 1.717 4.774.516 7.607 27.818.231 mai/21 20.032.117 2.758.207 1.723 4.691.819 7.654 27.491.520 abr/21 19.954.702 2.768.265 1.724 4.670.752 7.690 27.403.133 mar/21 19.883.020 2.771.020 1.726 4.668.331 7.772 27.331.869 fev/21 19.663.886 2.764.236 1.728 4.670.000 7.809 27.107.659 jan/21 19.577.693 2.760.648 1.729 4.596.623 7.842 26.944.535 dez/20 19.528.402 2.740.715 1.736 4.534.860 7.868 26.813.581 nov/20 19.301.440 2.811.950 1.737 4.465.559 7.956 26.588.642 out/20 19.100.138 2.796.175 1.738 4.392.792 8.012 26.298.855 set/20 19.011.880 2.794.633 1.740 4.324.570 8.423 26.141.246 ago/20 18.819.706 2.745.284 1.747 4.223.763 8.449 25.798.949 jul/20 18.769.351 2.510.903 1.754 4.094.100 8.475 25.384.583 jun/20 18.765.586 2.508.011 1.761 3.991.321 8.526 25.275.205