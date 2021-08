Treze encontros reunindo 39 empresas beneméritas entre as principais seguradoras, corretoras de seguros, operadoras de saúde, administradoras de benefícios, assessorias, consultorias e instituições do mercado. Quase 30 horas de transmissão online envolvendo 50 expositores e cerca 2 mil participações de espectadores. Esse é o saldo da maratona 2021 de Workshops Conhecer para Proteger, iniciativa do CSP-MG (Clube de Seguros de Pessoas de Minas Gerais). Os encontros ocorreram de 15 de junho a 5 de agosto.

Desde o ano passado, em função da pandemia, o projeto ganhou formato virtual, com a participação de pessoas de várias cidades de Minas Gerais, outros Estados e até de fora do País. Segundo o presidente da entidade, João Paulo Moreira de Mello, os encontros mostraram-se um canal “relevante” de interação e networking entre os agentes do mercado em tempos de isolamento social.

“A intenção é que as empresas façam parcerias, apresentem novas ferramentas para que possam vender mais, abordem estratégias de negócios, novidades em termos de produtos e de formas comercialização. Cumprimos nosso objetivo, reunindo corretores, executivos do setor e os demais profissionais do mercado, promovendo a capacitação e o conhecimento”, explica Mello.

Os workshops contaram com a mediação do professor, consultor e diretor do CSP-MG, Maurício Tadeu Barros Morais. Em breve, o Clube anunciará os próximos eventos que já estão programados.

N.F.

Revista Apólice