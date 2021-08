A Bradesco Seguros orienta consumidores sobre a opção de contratação do serviço de carro reserva, no momento da contratação de seu seguro de automóveis e, de preferência, pelo maior tempo possível, principalmente em tempos de adversidade. Atualmente, em razão das consequências da pandemia, o mercado de autopeças apresenta desequilíbrio na oferta de insumos, o que reflete no trabalho e no prazo necessário à realização da reparação dos veículos. Desta forma, a opção do carro reserva é um trunfo para evitar gastos extras com mobilidade.

O carro reserva pode ser utilizado por um período determinado, quando o veículo do usuário se encontra indisponível para utilização após sofrer algum tipo de dano coberto pelo seguro, que inclui colisão, incêndio, queda de raio, situações de alagamento, entre outros sinistros.

A Bradesco Auto/RE conta com serviços básico ou plus, que possibilitam a utilização de um carro por 7, 15 ou 30 dias, em caso de sinistro de dano parcial ou indenização integral.

“A contratação do carro reserva gera praticidade e conforto, para que o cliente mantenha sua autonomia em compromissos do dia a dia. O consumidor pode consultar um corretor especialista para adquirir o serviço no momento de contratação do seguro de seu automóvel”, destaca Eduardo Menezes, superintendente executivo de produto Auto.

Para mais informações sobre a contratação do serviço, entre em contato com a seguradora, através dos telefones:

– 4004 2757 Capitais e regiões metropolitanas

– 0800 701 2757 Demais regiões

– 0800 701 2762 Deficiência auditiva ou de fala

N.F.

Revista Apólice