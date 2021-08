O Sincor-SP (Sindicato de Empresários e Profissionais Autônomos da Corretagem e da Distribuição de todos os ramos de Seguros, Resseguros e Capitalização do Estado de São Paulo) está convocando os corretores de seguros associados com direito a voto, nos termos do artigo 5º do Estatuto Social da entidade, a comparecerem à Assembleia Geral Ordinária Eleitoral, que acontecerá no dia 16 de novembro.

A chapa “Sim, Coragem!”, encabeçada por Boris Ber para concorrer às eleições na gestão 2022-2025, foi oficialmente registrada e conferida pela junta eleitoral. Boris Ber é o candidato escolhido por um colegiado de líderes para dar sequência à evolução que o Sindicato vem experimentando nos últimos oito anos, na atual gestão comandada por Alexandre Camillo.

Segundo os dirigentes, a atual gestão conseguiu unir competências respeitando as diferenças e, com isso, formou um grande time. Dessa forma, selecionar os nomes para a nova gestão não foi uma tarefa fácil. “Tivemos o melhor dos problemas, que foi selecionar dentre um time de tantos profissionais capazes de liderar e trabalhar pelo desenvolvimento dos corretores de seguros e da entidade”, afirma Boris Ber. “Conseguimos chegar num consenso, agregar novas pessoas para o trabalho, e mesmo aqueles que não puderam estar nesta chapa estarão conosco atuando pelo objetivo em comum que é o desenvolvimento da profissão”.

Já na outra chapa, denominada “Como queremos”, Luiz Morales é o pré-candidato à presidência do Sincor–SP. Morales já desenvolve ideais desde o início da carreira como corretor, pois a sua batalha e dos colegas, o inspira para almejar uma entidade que haja com força, realidade e principalmente, que dê resultado. Segundo ele, ideias como o Boletim informativo, tem esse potencial, de melhorar, dar auxílio aos seus associados.

De acordo com Morales, o Sincor–SP precisa de mudanças que respaldem nas melhorias para a categoria, trazendo aos associados, resultados pertinentes e que funcionem junto ao esforço dos profissionais, dando humanização, renovação e dignidade a todos que lutam pela categoria. “Estou preparado para assumir esse desafio, conto com o apoio de todos para almejarmos um Sindicato com mais dignidade, mais respeito e que dê auxilio a todos que necessitam, atuando realmente uma alça de parceria para a atividade dos profissionais corretores de seguros“.

Os associados poderão comparecer à sede do Sincor-SP, localizada na Rua Libero Badaró, nº 293, 29º andar – Centro, São Paulo, e nas cidades sedes das Regionais: Adamantina, Araçatuba, Araraquara, Assis, Barretos, Bauru, Campinas, Fernandópolis, Franca, Guarulhos, Jundiaí, Marília, Mogi das Cruzes, Osasco, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santo André, Santos, São Carlos, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba e Taubaté.

Confira os nomes das duas chapas:

