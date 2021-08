O Conglomerado Alfa anunciou Caio Valli como novo diretor geral da área de Seguros da companhia. Com mais de 25 anos de atuação no mercado segurador, o executivo terá a missão de acelerar os processos de transformação digital que já estão em andamento, com foco principalmente na experiência dos clientes e nas ferramentas disponibilizadas aos corretores de seguros parceiros.

Formado em Ciências Contábeis e Administração de Empresas pela Universidade Cândido Mendes e com especialização em Business Administration and Management, na IESE da Universidade de Navarra (Espanha), Valli acumula longa experiência no mercado de seguros, tendo liderado o lançamento de produtos e a implementação de projetos inovadores em diversas companhias do segmento, tanto no Brasil quanto no exterior.

“O mercado segurador brasileiro vem experimentando nos últimos anos um acelerado processo de transformação, que tem mudado tanto a forma das empresas oferecerem seus produtos, quanto o modo como os clientes consomem as proteções. Estas mudanças estão alinhadas ao que ocorreu em mercados mais maduros, como o norte-americano e o europeu”, destaca o executivo. “Por isso, o nosso objetivo é acelerar os processos de modernização que já estão em andamento e preparar a área de seguros do Conglomerado para novas realidades que devem se consolidar nos próximos anos, como o Open Insurance, por exemplo”, complementa.

Valli pontua, ainda, que a área de Seguros da companhia sempre teve uma proximidade muito grande com os corretores e isso tem feito toda a diferença neste processo que a companhia está atravessando. “Ninguém melhor que o corretor para indicar quais são as reais necessidades e anseios deste novo consumidor. Por isso, os insights e contribuições dos corretores parceiros têm nos permitido estruturar projetos cada vez mais alinhados às necessidades atuais do segmento de seguros”.

O executivo explica que o Conglomerado já possui um programa de inovação aberta, denominado Alfa Collab, que tem como foco a realização de negócios com startups capazes de apoiar os desafios da transformação digital, interessadas na experiência empresarial e no acesso ao mercado proporcionado pelo Conglomerado. “A nossa estratégia é usar este know-how do Alfa Collab para agilizar a implementação de projetos que aprimorem ainda mais a experiência dos nossos clientes e parceiros de negócios, além de inovar em produtos alinhados às novas realidades do mercado”, finaliza.

N.F.

Revista Apólice